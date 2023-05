Sparatoria in centro a Nuoro: ferito un agente di polizia

Un agente di polizia è rimasto ferito a una gamba durante una sparatoria avvenuta in pieno centro a Nuoro questa mattina, venerdì 12 maggio. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, un'auto non si è fermata all'alt di una pattuglia che effettuava controlli su strada alla periferia della città, verso l'uscita per la statale 131. Dunque ne è nato un inseguimento tra le strade cittadine con le Volanti che sono riuscite a intercettare successivamente la vettura. A quel punto, il guidatore ha sparato e gli agenti hanno risposto al fuoco perforando le ruote dell'auto. L'autista è poi fuggito a piedi ma i poliziotti, riporta ancora l'Ansa, lo avrebbero già rintracciato.

L'inseguimento in pieno centro

I contorni della vicenda restano ancora da accertare. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo, a bordo di un'Alfa Romeo Mito di colore blu, non si sia fermato all'alt ma abbia continuato la sua corsa. Quindi le Volanti lo ha inseguito tra le vie del centro cittadino. Di tutta risposta, l'autista ha sparato all'indirizzo dei poliziotti ferendo, per fortuna non in modo grave, l'agente di polizia. Braccato e senza via d'uscita, lo sparatore ha abbandonato la propria vettura dandosela a gambe dal luogo della sparatoria. Il poliziotto ferito è stato tempestivamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova tuttora per accertamenti.

La caccia allo sparatore

Stando a quanto riporta l'Ansa, la polizia sarebbe sulle tracce dello sparatore. Quanto alla dinamica della sparatoria, gli investigatori contano di visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza cittadina il prima possibile. La zona in cui è avvenuto l'inseguimento, infatti, è a pochi passi dal Comune, dalla Questura e dalla Prefettura. Nel frattempo la procura di Nuoro, con la Pm di turno Ilaria Bradamante, ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Le indagini, invece, sono state affidate alla Squadra Mobile.