Sparatoria e coltellate tra ultras dell'Inter a Cernusco: ucciso Antonio Bellocco, legato al clan di Rosarno

Una sparatoria avvenuta questa mattina a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, si è conclusa in maniera tragica per la morte di Antonio Bellocco, di 36 anni e membro del clan della ndrangheta di Rosarno, nel territorio calabrese. A ucciderlo sarebbe stato uno storico capo ultrà dell'Inter, il 49enne Andrea Beretta.

Come si sono svolti i fatti

Anche se restano da chiarire le dinamiche dei fatti da parte delle forze dell'ordine, il colpo di pistola sarebbe stato esploso all'interno di un'auto dove si trovavano i due: prima che Bellocco fosse ucciso, un proiettile scagliato da lui avrebbe attraversato la gamba di Beretta ferendolo. Come reazione, quest'ultimo avrebbe poi preso un coltello e ucciso Bellocco con un profondo taglio in gola come scrive il Corriere. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono giunte due ambulanze che avrebbero poi portato il ferito in codice giallo all'ospedale San Raffaele mentre per Bellocco non c'è stato nulla da fare se non la constatazione del decesso.

La lite tra i due

I fatti sarebbero iniziati intorno alle ore 11 in via Nino Besozzi, a Cernusco sul Naviglio, di fronte la palestra "Testudo", all'interno di una Smart parcheggiata nell'area. Per cause che restano ancora da chiarire, il litigio che ha portato al ferimento di Beretta e alla morte di Bellocco non sarebbe legati a motivi calcistici visto che i due si conoscevano per tematiche legate alla curva dell'Inter. Le dinamiche, dunque, sarebbero da ricercare altrove. Questa palestra sarebbe frequentata sia da ultras ell’Inter che da alcuni membri di CasaPound: sul luogo della sparatoria sono giunti prontamente i carabinieri di Pioltello e anche la Squadra Mobile.

Come ricorda MilanoToday, quasi due anni fa ad Andrea Beretta era stata applicata una misura di sorveglianza speciale richiesta dalla questura milanese dopo aver pestato un bagarino di origini napoletane all'esterno dello stadio San Siro, violenza che si era consumata prima della gara di Champions League tra i nerazzurri e il Liverpool che si è disputata nel febbraio 2022.

Da capire se esistono legami più profondi legati, in ogni caso, a quanto accade nella curca nerazzurra: secondo Repubblica non sarebbero mancate forti tensioni nell'ultimo periodo.