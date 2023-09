Spari a Castelfiorentino, uccisa una donna di 35 anni: si cerca il marito

Paura a Castelfiorentino (Firenze) dove si è verificata una sparatoria in strada che ha portato alla morte di una donna di 35 anni. Le forze dell'ordine sono entrate immediatamente in azione, dando avvio alle indagini, e al momento la pista seguita è quella del femminicidio, anche se non può essere esclusa alcuna ipotesi.

Gli spari per strada

L'allarme, secondo quanto riferito da La Nazione, è scattato stasera, intorno alle ore 20, quando un uomo ha aperto il fuoco in mezzo alla strada. La vicenda, stando a quanto ricostruito sino ad ora, si è verificata in via Galvani, nella frazione di Puppino. Si tratta di una zona periferica di Castelfiorentino, dove si trova un circolo.

La quiete serale è stata interrotta dal fragore degli spari, che hanno naturalmente generato il panico nei residenti. Al termine della sparatoria, una donna è stata trovata a terra. I soccorsi sono stati chiamati subito, e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, arrivati con un'automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Certaldo, e i carabinieri della stazione locale.

Malgrado i disperati tentativi degli operatori sanitari, non è stato possibile fare nulla per donna, che è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Secondo le ultime informazioni riferite, si tratta di una 35enne di origini albanesi, madre di due figli.

Le indagini

Le ricerche del responsabili sono partite subito. Tutti i Comuni limitrofi sono stati allertati e le principali vie di fuga presenti sul territorio della Val d'Elsa sono presidiate. Gli inquirenti brancolano nel buio per quanto riguarda il movente.

Si cerca il marito della donna, che al momento risulta irreperibile. A quanto pare la 35enne si stava separando dall'uomo e i due non vivevano ancora insieme.

A raggiungere il luogo della sparatoria il sindaco Alessio Falorni. "Purtroppo a Castelfiorentino è accaduta una sciagura. Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite", ha dichiarato, come riportato da Ansa, " è presto per discutere le ipotesi che sono tuttora al vaglio delle forze dell'ordine. È il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile ".

Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi sul posto, ecco perché via Galvani è ora interdetta al transito e al traffico. Ascoltati anche alcuni testimoni.