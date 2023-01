"15enne sotto al treno in un agguato". Preso il branco di Seregno

Sarebbe stata una vera e propria spedizione punitiva quella che ha avuto come vittima un ragazzo di soli 15 anni, strattonato e spinto sui binari da alcuni suoi coetanei nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 gennaio.

L'episodio di violenza avvenuto a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, ha lasciato sotto choc il Paese per la sua brutalità e per le terribili conseguenze che avrebbero potuto esserci. A distanza di pochissime ore, però, le forze dell'ordine hanno già identificato e raggiunto i responsabili, due adolescenti italiani.

La furia del branco

Inizialmente si è parlato di una felpa. Raggiunto sulla banchina del binario due mentre attendeva il treno per tornare a casa, il 15enne si era rifiutato di consegnare l'indumento ai coetanei, che lo avrebbero per questo strattonato. Spinto sui binari, il giovane ha sbattuto contro un convoglio che in quel momento, fortunatamente, viaggiava a velocità ridotta. Lo zaino del ragazzo è però rimasto impigliato al treno, e l'adolescente è stato trascinato per qualche metro dal vagone.

Le indagini lampo condotte dagli agenti della Questura di Monza e della Brianza e dai colleghi della Sezione Polizia Ferroviaria di Monza hanno però ricostruito un quadro più ampio. Non si sarebbe trattato di un'azione violenta sorta dal nulla, ma di una vera e propria spedizione punitiva ai danni della vittima.

Il 15enne, infatti, era stato preso di mira dal branco per aver inviato dei messaggi a una ragazzina contesa. I suoi aguzzini, due coetanei italiani, lo hanno volutamente seguito alla stazione. Raggiunto intorno alle 14:30 sul binario uno, il giovane è stato attaccato verbalmente e poi fisicamente. Durante la lite, uno dei ragazzi ha provato a strappargli via la felpa, ma il 15enne è riuscito a liberarsi e a raggiungere il binario due. Lì è stato poi raggiunto dai due ragazzi, che hanno continuato a infierire su di lui fino a quando uno degli aguzzini non lo ha spinto sui binari, rischiando di ucciderlo.

La vicenda avrebbe davvero potuto concludersi in tragedia. Caduto addosso a un treno, il 15enne ha sbattuto la testa ed è stato poi trascinato sui binari per diversi metri. È un miracolo che non sia finito sotto le ruote della carrozza e che sia ancora vivo.

I fermi

Dopo essere risaliti all'identità degli aggressori grazie ai racconti dei testimoni e alle immagini sui social, gli agenti della Questura hanno provveduto a raggiungere i due responsabili, ragazzi italiani di 14 e 15 anni.

Questa mattina all'alba il fermo nei loro confronti per tentato omicidio e tentata rapina. Entrambi i ragazzi sono stati accompagnati presso il Cpa di Torino, del loro caso si sta occupando il sostituto procuratore presso il tribunale per i minorenni di Milano.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, subito dopo aver spinto il coetaneo, i due si erano dati alla fuga. Uno era però stato individuato mentre cercava di allontanarsi dalla stazione di Seregno, mentre l'altro era stato raggiunto mentre sua nonna lo stava accompagnando presso il locale Comando dei carabinieri.

Le condizioni del minorenne

Scampato per miracolo a conseguenze ben più serie, ieri pomeriggio il 15enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove si trova ricoverato per accertamenti.

L'adolescente ha riportato traumi alla nuca e alla caviglia, ma non è pericolo di vita.