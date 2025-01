Orrore a Bressanone, giovane picchiato solo perché italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

“Sporco italiano”. Poi “italiano di merda”. Questi gli insulti rivolti al 18enne Alex da un gruppetto di coetanei di lingua tedesca mentre lo pestavano. Una tragedia sfiorata quella registrata a Bressanone, Bolzano, lo scorso sabato sera, quando i giovani si sono riuniti al Forum per un Maturaball, la festa di studenti e studentesse all’ultimo anno di scuole superiori organizzata per finanziare le gite e i viaggi. Ma la serata di gioia e spensieratezza si è trasformata in dramma.

Come riportato da Repubblica, un gruppetto di altoatesini tedeschi di un Comune vicino Bressanone, Laion, ha iniziato a dare problemi. “Insultavano i ragazzi, davano fastidio alle ragazze, hanno colpito un ragazzo e alla fine è intervenuta la sicurezza portando fuori uno di questi ragazzi” ha raccontato il padre di Alex, Renato D’Alberto. Poi il pestaggio a fine serata, quando un giovane di Bressanone urta con la spalla uno del gruppetto di Laion. Quando Alex esce dal Forum, si mette in mezzo per difendere l’amico, ma viene immediatamente preso di mira dal branco.

Prima lo hanno buttato a terra, poi lo hanno tenuto fermo per colpirlo al volto e alla testa. Pugni e calci, una furia che ha causato la frattura del setto nasale e del pavimento orbitario. Per il 18enne una prognosi di trenta giorni. “Ma poteva andare peggio: lo hanno picchiato sulle gradinate, poi buttato giù nel piazzale davanti al Forum. Mio figlio è riuscito a scappare davanti all’entrata del locale e quelli della sicurezza lo hanno salvato, portandolo dentro e chiudendo fuori il branco”.

Per testimoniare la gravità del pestaggio, il padre della vittima non ha utilizzato troppi giri di parole: "Sono rimasto amareggiato non per la rissa, ma per la brutalità. Potevano ucciderlo, continuando a colpirlo alla testa”.