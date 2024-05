"Sport per Ben Essere" celebra le Olimpiadi invernali Milano Cortina 26

Una domenica dedicata al grande racconto delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 quello che va in scena questa domenica a Palazzo Castiglioni in corso Venezia 47, dove è in corso l’evento “Sport per Ben Essere” ideato e promosso da Confcommercio e aperto gratuitamente al pubblico fino a esaurimento posti. Una giornata speciale dove lo sport e i suoi valori sono declinati attraverso i Giochi che vedranno Milano e la Lombardia protagonisti e lo sport legato alla qualità della vita e alla sana alimentazione.

Si inizia alle 10.30 con lo lo showcooking “Gustando la Valtellina” dedicato ai prodotti tipici della montagna lombarda curato dallo chef Alessandro Proietti Refrigeri (1 stella Michelin).

Dalle 11.30 alle 12.30 appuntamento clou, con il focus “Il racconto di Milano Cortina 2026, grande opportunità per il territorio” che svelerà dettagli, curiosità che si nascondono dietro l’organizzazione di questo grande appuntamento agonistico mondiale che porterà importanti ricadute per il turismo e l’economia, con Simonpaolo Buongiardino vicepresidente di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza; Andrea Monti direttore della Comunicazione di Fondazione Milano Cortina; Diana Bianchedi chief strategy planning & Legacy officer della Fondazione, vincitrice della medaglie d’oro nel fioretto a squadra nel 1992 a Barcellona e nel 2000 a Sidney; Fiorenza Lipparini direttrice di Milano&Partners. Seguirà una degustazione per il pubblico di Grana Padano Riserva.

Alle 15 il maestro panificatore Matteo Cunsolo e il chocolate master Davide Comaschi presentano il “Pane e cioccolato dei 5 Continenti” gustoso simboli di connessione tra terre lontane, culture diverse e storie intrecciate. Alle 16 ancora appuntamento con il gusto per la masterclass dedicata al Grana Padano, sponsor Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, tenuta da Roberto Carcangiu, presidente di APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani.

A presentare gli eventi Irene Colombo mentre gli studenti studenti del CAPAC-Politecnico del Commercio e del Turismo, supportano gli showcooking.

E dalle 10.30 alle 18.30 nell’ambito di “Sport per Ben Essere” si può visitare la spettacolare mostra fotografica "Sport Shots - Scatti di Valore" realizzata da Fondazione 3M e curata dal professor Roberto Mutti.

Con il patrocinio del CONI - Comitato Regionale Lombardia e in collaborazione con Fondazione Cariplo, il progetto comprende quattro sezioni monografiche che vanno dagli anni Trenta ad oggi, sui temi: il corpo, le origini, il gesto, i valori.