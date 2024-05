"Sport per Ben Essere", a Milano il racconto delle Olimpiadi invernali 2026

I grandi eventi internazionali sono un importante motore per l’economia e il turismo di Milano, perché portano il mondo in città e ne promuovono l’immagine, generando ricadute positive nel lungo periodo e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha acceso un focus sui Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 con un sondaggio fra le imprese presentato in occasione di Sport per Ben Essere, l’evento pubblico in programma in Confcommercio Milano a Palazzo Castiglioni, in corso Venezia 47, fino a domenica 12 maggio, dedicato dedicato allo sport, ai suoi valori e alla sana alimentazione dello sportivo.

Dal sondaggio - con i dati elaborati dal Centro Studi - emerge che c’è fiducia sui benefici economici che potranno portare i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026: il 54% delle imprese prevede incrementi sul fatturato fino al 10% (il 73% degli imprenditori) e al di sopra del 20% (per il 27%). Ma emerge anche una richiesta di maggiori informazioni sull’evento perché il 52% dichiara di essere poco informato e il 15% non lo è affatto. A rispondere sono state oltre 500 attività, in particolare nel dettaglio non alimentare (18%), nella ristorazione (14%) nella ricettività e nei servizi (11%). Per il 75% sono imprese fino a 10 addetti, per il 21% fino a 50 e il 4% con oltre 50 addetti.

“Le imprese del terziario milanese – sottolinea Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - credono nei benefici economici che avranno i Giochi soprattutto per quanto riguarda la crescita del turismo. E puntano anche su eventi diffusi sul modello del Fuori Salone. Ma chiedono più informazioni sullo svolgimento delle manifestazioni”.

Nel dettaglio i Giochi Olimpici potrebbero portare vantaggi soprattutto in termini di presenze turistiche (83%), nuovi eventi attrattivi (81%), migliore conoscenza dei territori (79%), nuove infrastrutture e miglioramento di quelle esistenti (78%), pratica degli sport legati alla montagna (74%). Ma occorre fare di più e per l’87% delle imprese dovranno essere organizzati, in particolare a Milano, eventi ed iniziative speciali su modello del Fuori Salone anche con concerti, notti bianche, feste di via: in particolare eventi culturali (40%), spettacoli (38%), sportivi (14%), enogastronomici (8%).

Non solo, fra le aspettative ci sono quelle legate all’eredità che lascerà l’evento in termini di nuovi collegamenti stradali, miglioramenti di quelli esistenti, mobilità sostenibile (22%), infrastrutture sportive (18%), rigenerazione urbana e delle periferie (16%), maggiore conoscenza di Milano nel mondo (15%). E se il 55% delle imprese non prevede investimenti nella propria attività, il 45% investirà soprattutto nell’ammodernamento delle strutture materiali e digitali (18%) e nella formazione per l’accoglienza (12%) mentre è scarsa la propensione ad assumere personale (85%) e chi lo farà cercherà solo uno o due nuovi collaboratori a tempo determinato (68%).

SPORT PER BEN ESSERE

Dallo sport agonistico a quello per tutti per raccontare è il filo conduttore dell’evento che si tiene fino al 12 maggio nella splendida cornice liberty di Palazzo Castiglioni ed è aperto a tutti, gratuito e accessibile mediante registrazione online e fino ad esaurimento posti che propone dibattiti, talk e showcooking e consente anche di vedere da oggi (fino alle 18.30) e fino a domenica (venerdì, sabato e domenica 10:30-18:30) la splendida mostra fotografica "Sport Shots – Scatti di Valore" realizzata da Fondazione 3M e curata dal professor Roberto Mutti. Con il patrocinio del Coni - Comitato Regionale Lombardia e in collaborazione con Fondazione Cariplo, il progetto comprende quattro sezioni monografiche in sequenza di tempo, dagli anni ’30 ad oggi, sui temi: il corpo, le origini, il gesto, i valori.

Venerdì 10 e sabato 11 maggio sono in programma talk e masterclass sullo sport e sulla sana alimentazione dello sportivo. Venerdì pomeriggio il CONI – Comitato Regionale Lombardia approfondirà il valore dello sport e il suo impatto positivo sulla vita quotidiana. All’iniziativa partecipa anche la “leggenda” della pallacanestro Dino Meneghin. A seguire il pubblico potrà partecipare alla visita guidata della mostra fotografica Sport Shots – Scatti di Valore e ascoltare i consigli di Chiara Matilde Ferrari, biologa nutrizionista e membro della Supervisione scientifica di Fondazione Veronesi, su come la giusta alimentazione e l’attività fisica in montagna possano migliorare la salute. Chiude la giornata l’associazione clinicaMENTE con un focus sulla Comunicazione aumentativa alternativa.

Sabato 11 maggio showcooking con gli chef di Apci - Associazione professionale cuochi italiani - che proporranno piatti rivisitati per sportivi ed atleti con Vincenzo e Salvatore Butticè (ristorante Il Moro di Monza), Daniel Canzian (ristorante Daniel Canzian Milano), Federico Trobbiani (ristorante Locatelli di Milano) e Attilio Borra. Da non perdere la masterclass, in collaborazione con Orticola di Lombardia, sulle piante alpine insieme ad Alessandro Corbellini e Alessandra Sandoni e l’appuntamento Pane e Cioccolato: la merenda dello sportivo con il maestro panificatore Matteo Cunsolo, il chocolate master Davide Comaschi e Stefania Pompele, sensory analysis specialist.

Nel pomeriggio è previsto anche l’incontro con gli autori della mostra fotografica Sport Shots - Scatti di Valore mentre Federico Trobbiani, chef Apci, e Loris Moia, maestro panificatore, conducono un appuntamento speciale su pane e olio.

Domenica 12 maggio giornata dedicata ai Giochi Olimpici Invernali 2026 che sarà aperta da uno showcooking dedicato ai prodotti della Valtellina. Alle 11.30 appuntamento clou con "Il racconto di Milano Cortina 2026" con Fondazione Milano Cortina 2026 e le istituzioni. Un’occasione per scoprire dettagli e curiosità che si nascondono dietro l’organizzazione di un grande evento mondiale. Al termine è prevista una degustazione con Grana Padano Riserva, sponsor dei Giochi.

Gli appuntamenti di sabato 11 e domenica 12 saranno presentati da Irene Colombo mentre a supportare gli showcooking saranno gli studenti del CAPAC-Politecnico del Commercio e del Turismo. Da segnalere che Matteo Cunsolo presenterà la sua versione di Pane dei cinque continenti, simbolo di connessione tra terre lontane, culture diverse e storie intrecciate.

Le farine europee, unite alle spezie asiatiche e africane e alla frutta esotica: un invito a celebrare la ricchezza delle nostre differenze e a riconoscere la bellezza dell’unità nel nutrire non solo il corpo, ma anche lo spirito.