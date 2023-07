Stellantis manda a casa gli operai di Pomigliano: troppo caldo

Fa troppo caldo e così i dirigenti di Stellantis decidono di mettere in libertà i lavoratori del reparto Panda nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Già nella giornata ieri gli operai del settore si erano fermati spontaneamente a causa delle condizioni del microclima che rendevano assolutamente impossibile lo svolgimento delle attività. Secondo quanto si è appreso, questa mattina le tute blu erano comunque riuscite a lavorare in condizioni climatiche ottimali. Poi, però - man mano che trascorrevano le ore - le temperature, nel reparto Panda, sono risalite talmente tanto oggi pomeriggio da spingere l'azienda a mettere in libertà i lavoratori addetti, a partire dalle 16.

Stellantis e il precedente di Melfi

L'azienda, nella serata di ieri, aveva incontrato i rappresentanti sindacali per la sicurezza per definire un piano per questi giorni di emergenza caldo, ed era stata assicurata l'accensione degli impianti di raffreddamento per 24 ore al giorno, oltre ad altre iniziative, come la distribuzione di bottiglie di acqua, e sconti sull'acquisto ai distributori di bevande energetiche. Una situazione che il gruppo Stellantis (nato nella fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA) ha dovuto gestire non più tardi di tre settimane fa, quando le proteste della Fiom Cgil Basilicata volevano mettere in risalto le difficoltà che stavano vivendo in questo senso gli operai dello stabilimento di Melfi e, quindi, applicare " soluzioni provvisorie per garantire il superamento del disagio ". Ora, la scelta della dirigenza a favore dei lavoratori è scattata a Pomigliano d'Arco.

La possibilità della cassa integrazione