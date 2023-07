“Sto nudo sul letto, tu?" Le chat e le foto con minori del prof di religione

Immagini con minori prese dal web sul computer e poi quelle chat in cui scrive agli studenti: “Sto nudo sul letto. Te cosa fai?” . Sono alcuni dei contenuti choc trovati dai carabinieri di Latina che indagano su un professore di religione del capoluogo pontino accusato di abusi sessuali su alcuni studenti.

Gli atti dell’inchiesta aggravano la posizione del professore

La vicenda del professore di religione di Latina si arricchisce di ulteriori dettagli. Nelle carte dell’inchiesta della procura di Latina, come spiega il quotidiano Latina Oggi, ci sono infatti una serie di nuovi elementi che rischiano di aggravare la posizione del docente, attualmente agli arresti domiciliari. I carabinieri di Latina hanno infatti posto sotto sequestro telefono e computer dell’uomo dai quali sono emersi contenuti inquietanti. Infatti sono state trovate una serie di foto, scaricate dal web, relative a minori e a contenuto pedopornografico.

Questo materiale è stato inviato, per competenza, alla procura di Roma che indaga ora su questa detenzione, aggiungendo un altro filone al caso giudiziario del professore di religione. Poi ci sono le chat del telefono, con messaggi inviati agli studenti in cui il professore diceva di essere nudo sul letto. Nelle carte dell’inchiesta gli inquirenti hanno sottolineato che l’indagato ha intrapreso “un intenso rapporto telematico con un alunno minore inducendolo ad inviare proprie fotografie nudo e intrattenendo conversazioni sui social attinenti la sfera sessuale invitandolo ad alcuni incontri al di fuori del contesto scolastico invitandolo a presentarsi da solo, cingendolo ai fianchi e alle gambe reiteratamente in diverse occasioni anche contro la volontà del minore che manifestava chiaramente il suo disagio”.

Lo sviluppo dell’indagine

L’inchiesta è ancora in fase di indagini preliminari ed è nata a seguito delle segnalazioni di alcuni studenti del liceo scientifico Ettore Majorana di Latina che si sono confidati in famiglia e poi con alcuni docenti di cui si fidavano. Le condotte contestate all’insegnante sono racchiuse in un preciso arco temporale che va dal febbraio del 2022 al gennaio del 2023. L’accusa sostiene che l’uomo avrebbe molestato almeno 3 studenti, ma dai documenti trovati nei dispositivi elettronici potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla vicenda. Il professore dopo che le accuse sono diventate di pubblico dominio, è stato allontanato dalla scuola ed è stato sospeso da ogni incarico tra cui quello di diacono della locale curia vescovile. Oggi si trova agli arresti domiciliari.