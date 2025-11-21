Strage di Brandizzo, diffuso il video dell'impatto del treno sugli operai

Nuove immagini sul drammatico incidente di Brandizzo (Torino) avvenuto il 30 agosto 2023, in cui persero la vita cinque operai travolti da un treno mentre erano al lavoro sui binari. In esclusiva la Tgr Piemonte - nell'edizione delle 14.00 del 21 novembre - ha mostrato il video con gli istanti immediatamente precedenti e successivi all'impatto.

Strage di Brandizzo, le immagini dell'impatto

Il video fa riferimento alle telecamere di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Brandizzo. Nel filmato si vedono gli operai sui binari per l'intervento di manutenzione quando spunta l'ultimo treno diretto a Torino che li travolge. Nel servizio è stato diffuso anche l'audio delle telefonate concitate del caposcorta Antonio Massa con la dirigente della circolazione di Rfi alla presenza di Andrea Girardin Gibin, responsabile della squadra di operai Sigifer.

Immagini e voci sono agli atti dell'inchiesta della procura di Ivrea, conclusa lo scorso luglio, chiamata a fare luce sulla morte di Giuseppe Aversa,

Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera. Sono complessivamente 24 gli indagati, 21 persone e tre società, a vario titolo accusati di omicidio colposo, nel fascicolo in Procura a Ivrea.