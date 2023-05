Strage di Samarate, Alessandro Maja in aula: "Chiedo perdono per l'imperdonabile"

Nuova udienza del processo in corso presso la corte d'assise di Busto Arsizio, provincia di Varese, a carico di Alessandro Maja, l'interior designer che nella notte tra il 3 e il 4 maggio del 2022 uccise a Saramate la moglie Stefania Pivetta e la figlia sedicenne Giulia e ferì gravemente il primogenito Nicolò, all'epoca ventitreenne. "Chiedo perdono per un reato imperdonabile" , le parole dell'uomo nel corso del suo intervento in aula. Parole che hanno scatenato la brusca reazione del suocero Giulio Pivetta: l'uomo ha immediatamente lasciato l'aula. "Non potevo ascoltare certe cose" , ha ammesso.

Alessandro Maja chiede perdono

Giudicato dal perito del tribunale capace di intendere e di volere, Maja ha interrotto più di una volta le sue dichiarazioni spontanee perchè in lacrime. Incalzato dal pubblico ministero Susanna Molteni, l'uomo ha ripercorso i tragici fatti di quella notte, ponendo l'accento sulle preoccupazioni per un errore fatto sul lavoro e per la situazione finanziaria della famiglia, nonostante i 280 mila euro presenti sui conti correnti.

Maja si è soffermato sul rapporto con la moglie Stefania Pivetta, rea di spendere troppo denaro. Molti suoi acquisti, a suo dire, avrebbero trasformato la soffitta in una sorta di deposito. "Avevo una bellissima famiglia" , ha ripetuto il reo confesso in più di un'occasione, definendo i suoi figli "due ragazzi meravigliosi" . Ma la richiesta di perdono non è stata ben accolta dai familiari delle vittime: "Adesso è facile chiedere perdono. Non nascondo che fa effetto vedere un uomo ridotto così. Ma che perdono dopo che abbiamo letto le perizie e ascoltato le modalità con cui si è accanito contro mia sorella e Nicolò, meno con Giulia, ma con loro non si è risparmiato" , le parole del fratello di Stefania riportate dall'Ansa.

