Strage sull'autostrada A4, non è scattato l'allarme contromano: di cosa si tratta

Emergono ulteriori dettagli circa il terribile incidente avvenuto lo scorso 27 luglio sull'autostrada A4; stando a quanto emerso dai primi controlli, gli allarmi "anti contromano" appena installati sul tratto stradale dalla società Satap non sarebbero scattati. Una mancanza assai gravi, dato che quei dispositivi avrebbero forse potuto evitare la tragedia.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, infatti, quella terribile domenica mattina l'82enne residente di Cerano (Novara) Egidio Ceriano avrebbe effettuato un'erronea inversione, trovandosi a percorrere l'A4 contromano e per ben 7 chilometri. La vettura dell'anziano, una Peugeot 207, avrebbe quindi finito con l'impattare contro una Peugeot 2008. L'auto di Ceriano aveva già incrociato altri due veicoli prima dell'impatto mortale, ma quelli erano riusciti a evitarlo in tempo. Lo scontro fra le due Peugeot, al contrario, è stato letale.

Egidio Ceriano è morto a causa delle ferite riportate. Sulla Peugeot 2008 viaggiavano invece Mario Paglino e Gianni Grossi (53 anni entrambi), noti designer di Barbie, il 38enne Valerio Amodio Giurni e la moglie di quest'ultimo, Silvia Moramarco, l'unica sopravvissuta.

Secondo quanto emerso, Ceriani, uscito al casello di Arluno (Milano), si era accorto di aver sbagliato strada e per questo motivo aveva fatto inversione, imboccando però la rampa sbagliata. Per almeno cinque minuti avrebbe guidato lungo l'autostrada Torino-Milano, senza sapere di essere in errore. Un errore fatale, dato che ha portato alla morte di quattro persone.

Purtroppo gli allarmi "anti contromano", da poco installati su quel tratto di percorso, non hanno reagito, quando invece avrebbero dovuto suonare per allertare il guidatore. Il sistema, infatti, prevede che si attivino dei lampeggianti e delle sirene quando una vettura imbocca la rampa in senso contrario. A quanto pare però il dispositivo è stato ideato per il free-flow, non per i caselli. Questo potrebbe spiegare cosa è accaduto domenica scorsa.

Gli inquirenti, in ogni caso, faranno tutti gli accertamenti del caso.

Intanto sappiamo che Egidio Ceriano aveva da poco rinnovato la patente, e non aveva alcun obbligo di portare le lenti. I familiari, tuttavia, hanno affermato che l'anziano non dormiva da due notti, quindi è probabile che abbia ceduto alla stanchezza. Escluso, invece, il gesto volontario.