Lo strano "neo" sulla gamba del bambino, poi la scoperta: cosa ha causato il ragno violino

Tanta preoccupazione per un bambino di soli 4 anni di Caivano attualmente ricoverato all'ospedale Santobono a Napoli per una necrosi alla gamba.

Il piccolo, come trapelato in questi ultimi giorni, avrebbe sviluppato questo grave problema dopo essere stato morso da un ragno violino. A quanto pare solo il tempestivo intervento dei medici ha evitato il peggio.

Stando a quanto riferito, tutto è cominciato agli inizi di luglio, quando la mamma e il papà del bimbo si sono accorti di una strana formazione sulla gamba del figlioletto. Su una coscia del piccolo era comparso uno strano neo che ha subito destato dei sospetti nei genitori, che hanno deciso di rivolgersi al pronto soccorso. Una volta in ospedale, è bastato un rapido controllo da parte del personale sanitario per comprendere la situazione. Non si trattava di un neo, ma della puntura di un esemplare di loxosceles rufescens, meglio noto come ragno violino.

La situazione era abbastanza grave, tanto che i medici sono intervenuti in fretta per evitare l'amputazione della gamba. Il rigonfiamento scuro era infatti un chiaro segnale di necrosi. Il piccolo è ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dallo scorso venerdì. Sembra che dopo un primo intervento chirurgico, finalizzato a rimuovere il tessuto necrotico, il bambino sia stato rimandato a casa, dove però è peggiorato.

L'infezione si è ripresentata con febbre anche alta, cosa che ha comportato un nuovo ricovero.

In questi giorni il bimbo si trova ricoverato per essere monitorato e sottoposto a cure mediche. Tutta Caivano si stringe attorno alla famiglia.