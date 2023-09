Bocciata al liceo, la madre va dai carabinieri. E annuncia ricorso al Tar

Dopo esser stata rimandata a settembre, è stata bocciata agli esami di riparazione: secondo i professori, la studentessa di 18 anni protagonista di questa vicenda non aveva evidentemente ancora colmato le lacune emerse in tre differenti materie. Ma la madre della ragazza non ci sta: dopo essersi recata dai carabinieri, ha già preannunciato un ricorso al Tar contro la bocciatura della figlia. Questo è quanto avvenuto pochi giorni fa a Ravenna, stando perlomeno a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino. Una storia che riguarda come detto una ragazza diciottenne che frequenta il liceo artistico della città ravennate, la quale al termine dello scorso anno scolastico era stata rimandata in inglese, fisica e scienze.

A detta della madre, la studentessa che sogna di fare l'indossatrice avrebbe trascorso l'estate sui libri, fra studio e ripetizioni in vista del "triplice esame" di riparazione che l'attendeva. Sempre secondo la donna, sarebbero arrivate persino rassicurazioni da parte di alcuni professori, circa la promozione in quinta alla luce dei progressi scolastici evidenziati dalla giovane. E invece, nelle scorse ore, è arrivata la doccia fredda: la scuola ha fatto sapere alla signora che la figlia non aveva superato l'esame. Il rendimento scolastico della ragazza è a quanto pare stato reputato ancora insufficiente dagli insegnanti, stando se non altro all'esito finale. Un verdetto che la madre della giovane non ha tuttavia accettato: prima ha raggiunto il liceo, chiedendo un incontro con il dirigente scolastico. Un confronto che non si è tuttavia concretizzato: nonostante l'attesa, non ha avuto modo di parlare con il preside. E quando ha capito che in quel frangente non sarebbe riuscita ad ottenere spiegazioni, si è diretta verso la locale caserma dei carabinieri.