"Ho detto no, loro...". Il racconto choc della ragazza stuprata dai calciatori

" Ho detto no, più volte, non volevo nessun rapporto con loro, ma non si sono fermati ". A parlare è la studentessa americana di 22 anni che, lo scorso marzo, sarebbe stata stuprata da due calciatori in forza al Livorno, Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, arrestati questa mattina con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Il gip Sara Cipolla, che ha firmato la custodia cautelare ai domiciliari per i giovani atleti, ha definito le condotte degli indagati "particolarmente allarmanti " ritenendo " verosimile " il pericolo di reiterazione del reato. Nella vicenda sono coinvolti altri tre ragazzi: avrebbe assistito agli abusi sessuali senza parteciparvi.

Il racconto della studentessa

Ascoltata lo scorso 2 novembre dai pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella, la studentessa ha ricostruito l'accaduto. La sera del 26 marzo 2022, si trovava con alcune amiche nella discoteca "Gattopardo", in via Piero della Francesca, a Milano. Qui avrebbe conosciuto una comitiva di cinque ragazzi che, all'uscita dal locale, si sarebbero offerti di riaccompagnarla a casa. Una volta a bordo dell'auto, però, la 22enne è stata portata in un'abitazione del centro città nelle disponibilità degli indagati. Quindi sarebbe stata violentata in gruppo, e individualmente, da Mattia Lucarelli e Federico Apolloni. " Ho detto no, più volte, non volevo nessun rapporto con loro ma non si sono fermati ". La vittima ha precisato di aver bevuto " alcuni drink " in discoteca e di non ricordare molto altro. Per certo, ha escluso di aver mai " dato consenso ai rapporti ".

L'ordinanza del gip

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Milano in collaborazione con i colleghi di Livorno, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. A suffragio dell'ipotesi accusatoria ci sono i video estrapolate dai cellulari dei calciatori e alcune intercettazioni ambientali. Secondo il gip Sara Cipolla le modalità " con cui è stata compiuta la violenza appaiono particolarmente allarmanti e denotano la spregiudicatezza degli indagati, in quanto risultano suscettibili di essere utilizzate dagli stessi in innumerevoli altri episodi ". Gli stessi " come hanno fatto per esempio potrebbero verosimilmente in altre occasioni approfittare di una giovane ragazza ubriaca fuori da una discoteca - si legge nel testo dell'ordinanza - per adescarla e portarla presso l'abitazione di uno dei due ragazzi, e quindi ivi abusare della stessa e riprenderla a sua insaputa ". Inoltre, precisa ancora il magistrato, emerge " nitidamente dai video che riprendono la violenza e dagli ulteriori atti di indagine, in particolare le intercettazioni ambientali, l'incapacità degli indagati di comprendere appieno il disvalore delle proprie condotte ".

Il comunicato della società del Livorno Calcio