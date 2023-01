Violentano in gruppo una studentessa: arrestato figlio ex calciatore Lucarelli

Avrebbero stuprato una studentessa americana dopo una serata trascorsa in discoteca. Per questo motivo due ragazzi italiani, uno di 22 anni e l'altro di 23, sono stati arrestati dalla polizia di Milano con l'ipotesi di reato per violenza sessuale di gruppo in concorso con altri tre coetanei. Secondo quanto trapela dalle prime indiscrezioni, il 23enne è Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano Lucarelli, l'ex calciatore del Livorno.

I fatti

I fatti risalgono allo scorso marzo. Stando a quanto emerso dalle indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Milano in collaborazione con i colleghi di Livorno, la studentessa sarebbe stata violentata in un appartamento del capoluogo lombardo. La giovane aveva conosciuto il gruppo di ventenni durante una serata in discoteca con le amiche. All'uscita dal locale, aveva accettato un passaggio in auto dai ragazzi che, però, invece di riaccompagnarla a casa, l'hanno portata in un'abitazione nelle loro disponibilità. Poi la violenza. A distanza di qualche giorno dall'accaduto, la vittima ha denunciato i presunti aggressori, venendo poi sentita dalla Procura della Repubblica di Milano.

L'arresto dei due ventenni