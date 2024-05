"Stuprata da cinque sconosciuti": la violenza del branco a Milano

Un nuovo caso di violenza scuote la città di Milano, stavolta una giovane di 21 anni ha denunciato di essere stata violentata da cinque perfetti sconosciuti dopo essere stata in una discoteca di corso Como. Sul caso indagano adesso le forze dell'ordine locali, impegnate nella ricostruzione di quanto accaduto. La violenza porta per l'ennesima volta l'attenzione sulla situazione ormai critica in cui versa il capoluogo meneghino, dove ormai è allarme sicurezza.

La vicenda

Stando alle informazioni trapelate sino ad ora, tutto è cominciato questa mattina (giovedì 16 maggio) alla fermata Maciachini della metro. Intorno alle 7.30, una giovane donna ha chiesto aiuto all'agente Atm che si trovava alla guardiola, spiegando che cosa le era accaduto. Sconvolta e sotto choc, la 21enne ha raccontato di essere stata violentata da cinque uomini che non conosceva.

L'allarme è stato dato subito. A raggiungere la zona sono stati i poliziotti del comparto Volanti, che hanno assistito la vittima, risultata essere una sudamericana, e ascoltato la sua testimonianza. Visibilmente scossa, la 21enne ha dichiarato di aver trascorso la serata precedente in una discoteca di corso Como. Una volta lasciato il locale per fare ritorno a casa, alcuni uomini l'avevano raggiunta e circondata, per poi abusare sessualmente di lei. La ragazza, tuttavia, non ricorda in che modo gli uomini l'abbiano approcciata, né come poi lei abbia fatto per raggiungere la fermata di Maciachini. Nella sua storia, dunque, ci sarebbe un buco, forse dovuto al trauma.

Indagini in corso

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Chiaramente le indagini sono state avviate subito e ad occuparsene sono gli agenti della Squadra Mobile di Milano, che stanno già cercando di ottenere tutti i filmati delle telecamere presenti nelle zone menzionate.

Quanto alla 21enne, la ragazza è stata trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli, specializzata in casi di violenza.

Lì la giovane verrà sottoposta ad accertamenti.