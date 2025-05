Stuprata e poi ricattata con foto hard. L'orrore del vicino sull'80enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia terribile quella che arriva da Chieti, dove un'anziana di 80 anni è stata abusata sessualmente e poi ricattata da un vicino di casa. Per l'uomo è stata chiesta una condanna pari a otto anni.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, i fatti risalgono a un po' di tempo fa. Pare che fra i due ci fosse stata una relazione sentimentale, poi conclusa. Al termine di tale relazione, il vicino di casa, un 52enne, avrebbe continuato a cercare l'anziana. Il soggetto, stando all'accusa, aveva installato delle telecamere nascoste all'interno dell'abitazione della donna, così da filmare i loro incontri. L'uomo avrebbe così costretto l'80enne a compiere atti sessuali contro la sua volontà, ottenendo diverso materiale. Per avere il controllo sull'80enne, non esitava a spaventarla con la minaccia di diffondere le foto e i filmati a luci rosse conservati. In questo modo la vittima non ha avuto modo di opporsi.

Non finisce qui. Sembre avvalendosi del medesimo ricatto, il 52enne obbligava la donna ad acquistare diverse cose per lui e in più di un'occasione avrebbe addirittura preteso del denaro. L'anziana consegnava dalle 50 alle 100 euro pur di tenere a bada il suo aguzzino, per un totale di 2mila euro sottratti. Un vero e proprio incubo andato avanti fino a quando la donna non ha deciso di chiedere aiuto.

Incastrato dagli inquirenti, il 52enne è stato accusato di violenza sessuale, estorsione, stalking e interferenze illecite nella vita privata della donna.

Nei suoi confronti il pm Giancarlo Ciani ha chiesto la condanna a otto anni, e in queste ore è arrivata lada parte del giudice del tribunale di Chieti. Oltre alla misura cautelare, l'uomo dovrà anche riconoscere un risarcimento danni alla parte civile. Si parla di una cifra di 35mila euro. Il soggetto è stato inoltre perpetuamente interdetto dai pubblici uffici.