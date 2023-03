"Super Natale", si cercano i vincitori di tre premi da 20mila euro in Lombardia

Con l’iniziativa speciale “Super Natale” di SuperEnalotto SuperStar, a dicembre 2022 sono stati assegnati ben 600 premi garantiti da 20 mila euro ciascuno nell’arco di tre concorsi speciali consecutivi (n. 155 di martedì 27 dicembre 2022, n. 156 di giovedì 29 dicembre 2022 e n. 157 di sabato 31 dicembre 2022) e sono stati tanti gli italiani che hanno partecipato giocando sia nei punti vendita fisici che online o da mobile, con l’App ufficiale SuperEnalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su SuperEnalotto.it.

Ma se c’è chi ha festeggiato la vittoria e suoi benefici, forse c’è qualcuno che non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 600 premi, infatti, sono tre quelli non ancora riscossi in Lombardia. É importante infatti ricordare di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra chi è stato baciato dalla fortuna e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Ecco le località delle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data di partecipazione del concorso:

Estrazione n. 155 di martedì 27 dicembre 2022 – Un premio non ancora riscosso in scadenza il prossimo 25 marzo 2023: Punto Vendita Sisal di Elena Immacolata Capuozzo, via Turati, 21

a Corsico (Mi)

Estrazione n. 156 di giovedì 29 dicembre 2022 – Due premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 28 marzo 2023: Punto Vendita Sisal di Angelo To, via San Pedrino, 5 a Paullo (Mi); punto Vendita Sisal di Elisa Vecchini, Strada Statale Paullese, 30 a Spino D'Adda (Cr)



I termini per la riscossione dei premi da 20.000 euro ciascuno - 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 25, 28, 30 marzo a seconda della data del concorso giocato. “Super Natale” di SuperEnalotto SuperStar, oltre al divertimento ha distribuito in tutto 12.000.000 euro ai fortunati vincitori.