SuperEnalotto, vinti 160mila euro con il Jackpot a quota 12,1 milioni

Continua la “caccia” al "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 92 di martedì 10 giugno, con il Jackpot che arriva a 12,1 milioni di euro che sono in palio per il concorso di domani sera giovedì 12 giugno. La fortuna però continua a girare e in attesa del “6” a fare festa è la persona che ha centrato 1 Punto 5 da 160.465,13 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Milano presso il punto di vendita Sisal L’Aurora Bar Tabacchi situato in Via Palestrina, 12.

Questa la combinazione vincente: 14 – 45 – 55 – 62 – 76 – 80 – J 51 – SS 17.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 10 giugno ha assegnato 309.079 vincite.

Modalità di riscossione delle vincite: fino a 520 euro, in un qualsiasi punto di vendita Sisal e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco; superiori a 520 e fino a 5.

200 euro: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco; vincite da 5.200 a 52.000 euro: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal sia per le giocate effettuate sui punti vendita che per quelle fatte online; vincite superiori a 52.