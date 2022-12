Taxi, incidente alla Scala, poi le fiamme. Cosa è successo

Un incidente spettacolare è andato in scena un paio di notti fa nel centro di Milano, a pochi passi dal Teatro la Scala, dove un taxi è uscito di strada ed è andato a schiantarsi contro il muro di un palazzo in ristrutturazione. Il mezzo ha preso poi fuoco avvolgendo con le fiamme anche le impalcature. La causa sarebbe da attribuire a un massello del pavé che si è staccato dalla pavimentazione. Il fatto è avvenuto la notte della scorsa domenica, verso le 23.30, in via Santa Margherita, proprio accanto al teatro lirico milanese.

L'intervento dei vigili del fuoco

Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe finito fuori strada schiantandosi contro le impalcature dell’edificio in via di ristrutturazione. Fortunatamente l’autista ha avuto la prontezza di riflessi di scendere velocemente dall'auto prima che prendesse fuoco: l’uomo non è infatti rimasto ferito, ma il rogo ha completamente distrutto la sua macchina, una monovolume, e anche parte del cantiere. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco che in breve tempo sono riusciti a domare l’incendio. Una volta che le fiamme sono state spente, del taxi c’era ormai solo il "ricordo", essendo quasi del tutto carbonizzato. Intanto le forze dell’ordine hanno chiuso la via e deviato le auto, che per fortuna non erano molte a quell’ora. Anche i tram e i mezzi dell'Atm sono stati deviati ma questo non ha creato molti problemi sulla viabilità. Il video di quanto avvenuto è stato postato sulla pagina Instagram MilanoBellaDaDio.

Cosa è successo

Il tassista ha raccontato che, probabilmente, a fargli perdere il controllo dell’auto è stato un pezzo del pavè che, dopo essersi staccato dalla pavimentazione, si è incastrato sotto al taxi quando il veicolo è passato. Il masso avrebbe fatto perdere il controllo della vettura e anche danneggiato il serbatoio. Quest’ultimo particolare sarebbe il responsabile dell’incendio divampato subito dopo l’impatto della macchina contro le impalcature del cantiere. Sotto accusa ci sarebbe adesso la pavimentazione del centro città, dalla quale non sarebbe raro che si stacchino i masselli e finiscano sotto le auto di passaggio, creando non pochi problemi agli automobilisti. Servirebbe una manutenzione adeguata per poter mantenere quel tipo di pavimento, molto bello ma difficile da tenere in buono stato. Non sono pochi i quartieri milanesi in cui è presente, non solo nel centro storico del capoluogo lombardo.