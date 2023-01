Taxi volanti: cosa accadrà a Milano entro il 2026

Entro tre anni inizierà una vera e propria rivoluzione sui cieli milanesi all'insegna della sostenibilità. Inizieranno a volare, infatti, i primi taxi elettrici capaci di trasportare fino a 4-5 passeggeri oltre al conducente. Il progetto della Sea (Società Esercizi Aeroportuali) chiamato "Urban Air Mobility" è più serio che mai e vuole decollare entro una data ben precisa.

Obiettivo 2026

" L'obiettivo che ci si pone è essere pronti per le Olimpiadi 2026 ", ha dichiarato alla stampa l'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, durante una riunione in Commissione congiunta Bilancio - Patrimonio Immobiliare, Mobilità, Ambiente, Verde e Animali e Controllo Enti Partecipati del Consiglio comunale dove ha illustrato le linee del progetto con l'individuazione delle aree dove sorgeranno i vertiporti, in pratica gli aeroporti dei taxi dotati di una piazzola dove poter sostare, decollare e atterrare, un po' come avviene con gli attuali elicotteri ma su una superficie ovviamente molto più grande. L'obiettivo è quello di migliorare l'accessibilità degli aeroporti (Linate, Malpensa, Orio al Serio) e decongestionare il traffico urbano il tutto a zero emissioni.

I quattro vertiporti

La Regione Lombardia ne ha ipotizzati quindici in totale di cui nove nell'area milanese. L'obiettivo più a breve termine, però, è costruirne quattro per essere pronti per i Giochi Invernali di Milano-Cortina: uno sorgerebbe a Linate, un altro a Malpensa e due in città. Le aree papabili sarebbero City Life e la zona di Porta Romana. Brunini ha spiegato che l'Enac "n el 2020 ha fatto partire un ecosistema per disegnare la road map affinché anche in Italia si parta. A livello mondiale diverse città hanno annunciato di voler partire: almeno quaranta grandi città del mondo e almeno dieci in Europa hanno dichiarato di voler essere pronte nel giro di qualche anno ". L'ad ha ricordato che sono già stati effettuati " tantissimi studi a livello globale su quest'industria " e che molte start up hanno già iniziato a costruire questi nuovi velivoli per investimenti fino a 7 miliardi di dollari.

Cos'è l'e-VTOL

Come si legge sul portale della Sea, questi taxi volanti sono chiamati eVTOL: sono velivoli sicuri e stabili. La tecnologia attuale consente a questi velivoci di percorrere distanze fino a 150 chilometri sia nel contesto urbano che extraurbano. Nel medio-lungo termine, grazie all’evoluzione della tecnologia, aumenterà sia il range di distanze percorribili sia il numero di posti offerti", scrive la Sea. Inoltre, una nuova tecnologia chiamata U-Space garantirà la sicurezza nello spazio aereo grazie a un alto livello di digitalizzazione e automazione. Brunini ha affermato che i primi vertiporti dovranno essere operativi entro il 2024 così da poter realizzare test per aprirli al grande pubblico entro il 2026.

Il prezzo di una corsa