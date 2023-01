Temperature in picchiata: prima neve sulla cima del Vesuvio

Il brusco calo delle temperature in Campania delle ultime ore ha riservato una inaspettata sorpresa ai cittadini di Napoli che, venerdì mattina, si sono svegliati con la cima del Vesuvio imbiancata dalla neve. Il cielo sereno delle prime ore dell’alba ha reso ancora più suggestiva la vista del cratere del vulcano, in formato cartolina, ma le previsioni del tempo anticipano che nelle prossime ore ritorneranno le piogge e il vento forte. Ieri la protezione civile regionale ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore arancione con validità a partire dalle 12 di oggi fino alle 8 di sabato, con possibili mareggiate lungo le coste e neve sopra i 400 metri.

Nella notte scorsa si sono verificati diversi temporali sul capoluogo partenopeo con numerose squadre di vigili del fuoco impegnate, anche nelle prime ore della mattinata, soprattutto nel centro storico e a ridosso di Corso Garibaldi. Gli interventi sono stati legati perlopiù alla caduta di intonaci e calcinacci dai cornicioni, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone. Ma è l’intera Campania, comunque, a restare bloccata nella morsa del gelo.

Neve è caduta anche in Irpinia, sui Monti nel Vallo di Diano e sui Lattari. Questa mattina è stata sfiorata la tragedia sulla strada tra Agerola e Gragnano dove, a causa della formazione di ghiaccio sull'asfalto, l'autista di un pullman di linea ha perso il controllo del mezzo. A bordo della corsa Sita delle ore 6.50, partita da Agerola, c'erano gli studenti diretti ai diversi istituti superiori di Castellammare di Stabia. L'autobus, che viaggiava sul tratto in discesa, in prossimità di una curva ha cominciato a perdere aderenza con l'asfalto. Lesto il conducente a evitare, d'istinto, di spingere il freno. Il pullman ha tagliato la curva finendo la sua corsa a velocità ridotta adagiandosi al muretto perimetrale. Per fortuna dal lato opposto non provenivano altri mezzi. A bordo tanta paura tra gli studenti ma nessuno di loro è rimasto ferito.