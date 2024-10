Bruciata dal marito, chiama la figlia e la polizia. Ma lui la insegue e la strangola

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima ha cercato di uccidere la moglie dando fuoco all'auto nella quale l'aveva rinchiusa, poi, dopo che quest'ultima era riuscita a fuggire, l'ha raggiunta per darle il colpo di grazia: il responsabile, un pregiudicato 65enne di Gravina in Puglia, comune della città metropolitana di Bari, è stato arrestato dagli uomini della polizia di Stato e dichiarato in arresto con l'accusa di omicidio aggravato e premeditato.

I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri, domenica 6 ottobre. Stando a quanto emerso dalle prima indagini svolte dagli inquirenti, l'uomo avrebbe dato fuoco alla propria autovettura all'interno della quale si trovava la coniuge 60enne, con il chiaro intento di ucciderla. La donna sarebbe comunque riuscita in qualche modo a uscire dall'abitacolo e, nonostante le ustioni riportate sul corpo, ad allontanarsi dal rogo. A questo punto il marito l'avrebbe raggiunta e aggredita, bloccandola a terra in posizione supina e stringendole le mani attorno al collo per strangolarla.

A risultare determinante ai fini dell'omicidio, tuttavia, è stato lo schiacciamento esercitato dal 65enne sul corpo della vittima, dato che per tenerla ferma l'uomo avrebbe posizionato le ginocchia sull'addome ed esercitato una forte pressione con le braccia sulla cassa toracica della moglie. Ciò ha prodotto le fratture costali e la rottura del corpo dello sterno, risultate determinanti a causare la compressione del cuore e il successivo decesso della 60enne per arresto cardiocircolatorio, avvenuto dopo il trasporto all'ospedale della Murgia.

Poco prima di morire, la donna è riuscita a rivelare agli agenti e alla figlia che l'aveva raggiunta presso il nosocomio barese tutti i dettagli del piano messo in atto dal coniuge per eliminarla, raccontando quindi dell'incendio all'auto, dell'inseguimento, dello schiacciamento e del tentativo di strangolamento.

Con tutti gli elementi raccolti dagli inquirenti sul luogo dell'aggressione e quelli derivanti dalle parole pronunciate dalla vittima prima di esalare l'ultimo respiro, la procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei riguardi del 65enne, poi eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Bari e del locale commissariato di polizia.

L'uomo, con alle spalle una serie di precedenti per delitti contro la persona e contro il patrimonio, si trova ora ristretto dietro le sbarre deldi Bari e dovrà difendersi dall'accusa di omicidio aggravato e premeditato.