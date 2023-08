La madre blocca lo stupro della figlia: cosa è successo durante una festa a Catanzaro

Choc a una festa di compleanno a Satriano (Catanzaro), dove un uomo di 56 anni ha tantato di abusare sessualmente di una ragazzina di 16, figlia di una coppia di amici. È stata la madre della minore a intervenire in tempo, evitando così lo stupro. Il caso, ora, è in mano alla procura della Repubblica di Catanzaro.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'episodio risale alla notte fra il 28 e il 29 giugno scorsi. La 16enne si trovava in un locale del posto per festeggiare la festa di compleanno della cugina, che compiva 18 anni. Il proprietario del locale era proprio il 56enne, un amico di famiglia che aveva messo gratuitamente a disposizione la struttura per il diciottesimo.

A quanto pare l'uomo, un commerciante di Vibo Valentia, aveva preso di mira sin da subito la 16enne, seguendola praticamente ovunque durante il party e riservandole complimenti. " Sei bellissima ", " Hai delle labbra stupende ", sono solo alcune delle parole rivolte dal soggetto alla ragazzina, come riportato da Il Messaggero.

In molti, nel corso della festa, si sono accorti delle attenzioni morbose del 56enne, che non ha mai mollato la minorenne, convincendola addirittura a consumare degli alcolici. I cocktail bevuti hanno infine fatto il loro effetto, confondendo la ragazzina. È stato a quel punto che il soggetto ha cominciato a metterle le mani addosso, toccandole la schiena o sfiorandole il seno. Quando la vittima è arrivata a perdere lucidità, il 56enne l'ha portata via dal party, conducendola in un'altra stanza, dove non si trovava nessuno.

Provvidenziale l'intervento della madre della ragazzina. La donna, amica del 56enne, lo aveva tenuto d'occhio per tutta la festa, insospettita dal suo comportamento nei confronti della figlia. Vedendo i due sparire, ha cominciato a cercarli per tutto il locale, riuscendo infine a trovarli. L'uomo stava già molestando sessualmente la 16enne, toccandola nelle parti intime. A quel punto la donna ha cominciato a urlare, allertando anche gli altri partecipanti alla festa. Il party si è quindi concluso bruscamente con una rissa sfiorata.

La denuncia

Sicura di ciò che aveva visto, due giorni dopo la festa la madre della ragazzina si è presentata dai carabinieri di Satriano per sporgere denuncia, dando così avvio alle indagini. I militari hanno parlato con numerosi testimoni, oltre che con la 16enne, ascoltata in audizione protetta.

Gli accertamenti hanno convinto il gip di Catanzaro a emettere un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 56enne. Nel corso della giornata di ieri, i carabinieri hanno pertanto provveduto ad arrestare il soggetto, accusato di violenza sessuale e ora ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.