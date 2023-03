Napoli, tenta di violentare l’ex moglie e la minaccia di morte: arrestato un 57enne a Torre del Greco

Il rapporto sentimentale si era interrotto da tempo, ma l’ex compagno non si era mai rassegnato al fatto che la storia non poteva continuare. Non lo voleva la moglie, una 55enne di Torre del Greco, la quale non aveva alcuna intenzione di ritornare sui propri passi. I continui rifiuti erano motivo di litigio tra i due, alterchi che spesso sfociavano in violenza. L’ultimo episodio increscioso in ordine di tempo si è verificato l’altro giorno, quando la donna si è recata nell’abitazione dove i due convivevano per recuperare alcuni effetti personali.

Ad aprirle la porta è stato l’ex marito, che in quella casa ci vive ancora, un 57enne con precedenti penali, il quale avrebbe trovato una scusa banale per litigare nuovamente, uno stupido pretesto che poteva sfociare in tragedia. Di fronte all’ennesimo rifiuto a riallacciare i rapporti da parte della donna, l’ex compagno avrebbe estratto un coltello in segno di minaccia, dicendole che l'avrebbe uccisa.

Nella colluttazione l’ex moglie si è ferita al polso, poiché, secondo la sua versione, si è dovuta divincolare dal 57enne che stava provando a violentarla.

La donna, come riporta il quotidiano locale Vesuviolive.it, ha urlato a squarciagola. I suoi genitori, che erano al corrente della visita che la figlia avrebbe fatto al suo ex, dopo alcune ore, non vedendola rincasare, hanno chiamato i carabinieri di Torre del Greco.

I militari sono intervenuti sul posto in poco tempo e hanno fatto in tempo a evitare il peggio arrestando l’uomo, colto in flagrante. Per il 57enne sono scattati i domiciliari. Ora l’uomo dovrà affrontare un processo in cui è accusato di reati gravi: di maltrattamenti e di lesioni.