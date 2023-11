Teramo, attacco choc in carcere: detenuto prova a strangolare un agente

Ancora un'aggressione in carcere, ancora un atto violento ai danni della Polizia penitenziaria. Gli agenti continuano a essere vittime di condotte veementi negli istituti di custodia da parte di soggetti che già in passato avevano dato dimostrazione del proprio atteggiamento pericoloso. Uno degli ultimi episodi si è verificato a Teramo, capoluogo di provincia dell'Abruzzo, dove un detenuto originario della provincia di Pescara si è scagliato contro un agente provando a strangolarlo.

Si tratta dell'ennesima azione aggressiva all'interno di un carcere. L'uomo - ristretto in uno dei reparti di media sicurezza - tra l'altro era già noto per essersi reso protagonista di gravi atti di aggressione al personale di polizia, trasgredendo in diverse occasioni le fondamentali regole di disciplina e le norme penali all'interno del carcere. Improvvisamente il detenuto è di nuovo andato in escandescenze e se l'è presa con un agente di Polizia Penitenziaria tentando di strangolarlo.

La denuncia della vicenda è arrivata dai sindacati della Polizia penitenziaria, secondo cui l'uomo in precedenza si sarebbe spinto fino alle minacce di morte e avrebbe preteso l'impunità incondizionata. L'agente è stato salvato dal pronto intervento da parte delle risorse di personale di Polizia Penitenziaria, che hanno evitato il peggio e hanno così messo in salvo il collega che altrimenti avrebbe rischiato di subire conseguenze assai preoccupanti. Comunque l'agente ha ricevuto le cure necessarie al pronto soccorso cittadino e si è sottoposto agli accertamenti del caso; è stato dimesso con tre giorni di prognosi.

L'azione del detenuto non rappresenta certamente una novità: di recente erano stati lanciati allarmi sulla sua situazione, visto che aveva creato disordini ed era finito al centro di atti di violenza. Una serie di fattori a cui magari, nelle intenzioni dei sindacati, sarebbe dovuto seguire l'allontanamento dall'Istituto di Teramo. Richieste di trasferimento che però hanno lasciato spazio a una nuova aggressione.

Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato allontanamento del facinoroso e sono tornate a sottolineare con forza la difficoltà a lavorare, " con una popolazione detenuta che ha raggiunto un sovraffollamento non più tollerabile che va ben oltre il 150%, con troppe tipologie di ristretti, spesso incompatibili tra loro, con una carenza di personale anch'essa altissima, che si accompagna ad un'età media dello stesso, sempre più alta ".