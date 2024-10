Teramo, bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus: ritrovata dopo 5 ore

Ascolta ora 00:00 00:00

Dimentica sullo scuolabus, una bimba di 3 anni è stata ritrovata dopo ben 5 ore, in lacrime e disidrata. L'episodio si è verificato a Morro d'Oro, in provincia di Teramo. Il sindaco della zona ha fatto sapere di avere tutta l'intenzione di fare chiarezza sulla vicenda, e di essere pronto a prendere anche provvedimenti.

La vicenda

Il fatto, secondo quanto riferito sino ad ora, si è verificato nel corso della mattinata di ieri, lunedì 14 ottobre. Tutto è cominciato quando la madre della bimba è andata a prendere la figlia all'uscita di scuola, intorno alle ore 12.00. Una volta arrivata davanti all'istituto, è stata informata che la bambina non si era presentata in classe. Da qui lo sconcerto e il grandissimo spavento. Le ricerche sono partite immediatamente, ed è stata una fortuna che la mamma, certa di aver accompagnato la piccola sull'autobus, abbia subito pensato che la figlia potesse essere stata dimenticata a bordo del mezzo.

Sono stati dunque allertati sia l'autista che il suo assistente, che sono andati a verificare. Lo scuolabus si trovava già nella rimessa, e al suo interno c'era la proprio la bimba, spaventata e in lacrime. Sembra che la piccola si fosse addormentata, e che nessuno avesse notato la sua presenza sui sedili. Rimasta per tante ore senza acqua, è stata trovata leggermente disidratata ed è stato deciso di portarla al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova. I medici l'hanno visitata senza trovare problemi di sorta. Una volta reidratata e sottoposta a controlli di routine, è stata dimessa e riconsegnata alla mamma.

Insomma, si è trattato, fortunatamente, solo di un grosso spavento. La storia si è conclusa con un lieto fine.

I provvedimenti