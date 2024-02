Terremoto a Firenze, scossa di magnitudo 3.5 nell'area di Marradi

Non c'è pace per Firenze e le aree limitrofe: dopo la tragedia al cantiere Esselunga di via Mariti, questa mattina la zona è stata interessata da una scossa di terremoto, che ha scatenato il panico fra i cittadini. La terra in Italia, dunque, continua a tremare. E dopo la Campania e l'Emilia Romagna, dove di recente sono stati avvertiti dei sismi, è il turno della Toscana.

Il sisma

Secondo le informazioni arrivate sino ad ora dal territorio, il terremoto è stato avvertito intorno alle 12.49 di oggi, sabato 17 febbraio, a Marradi, nell'alto Mugello. Stando ai dati pubblicati dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), la scossa è stata di magnitudo 3.5, con una profondità di 5 chilometri. L'area interessata, dunque, è quella sita al confine tra Emilia Romagna e Toscana. Una zona che è già stata colpita dal terremoto, con l'ultimo episodio che risale a settembe 2023, quando alcuni edifici riportarono anche dei danni e le amministrazioni locali decisero di chiudere le scuole a scopo precauzionale.

La scossa è stata avvertita in tutta la zona. Sono arrivate delle segnalazioni non solo dal Mugello, ma anche da Bologna e dal territorio del Ravennate. Il sisma ha scatenato il panico, con tante persone uscite per strada. Al momento, tuttavia, non sono stati segnalati danni a edifici o persone.

Come abbiamo detto Marradi era già stata colpita dal terremoto lo scorso 18 settembre 2023. Quella volta, però, fu una scossa di 4.8, e vennero provocati dei danni. Ad essere interesato, l'Appennino tosco-romagnolo.

Le parole del governatore