Schianto contro gli alberi, bimbo di 5 anni muore. Salvo il fratello maggiore e la mamma

Un bimbo di soli 5 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la via Jesina in direzione Castelfidardo, comune della provincia di Ancona, nella zona industriale locale. Stando a quanto riferito dalle autorità, l'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 13 febbraio.

Sono all'incirca le ore 23.00, quando viene lanciato l'allarme: per cause ancora da accertare, la mamma del piccolo perde improvvisamente il controllo della propria autovettura, che impatta contro un gruppo di abeti di un vivaio e si ribalta sul lato sinistro. All'interno dell'abitacolo della Toyota verde, intrappolati tra le lamiere, ci sono la donna, di 31 anni d'età, il bimbo di 5 anni e suo fratello maggiore di 9 anni. Per fortuna, secondo quanto riportato da Il Corriere Adriatico, due anziani residenti in zona sentono il rumore dello schianto e accorrono in aiuto delle vittime, provvedendo a contattare il 112 e a richiedere l'invio urgente dei soccorsi.

Secondo il racconto fornito da alcuni testimoni, il maggiore dei due fratelli, anch'egli minorenne, chiedeva disperatamente aiuto bussando sul finestrino dall'interno dell'abitacolo. "C’era un bimbo che bussava al finestrino e gridava aiuto" , ricorda uno dei primi soccorritori. "Ho chiamato un amico che ha portato un martello e abbiamo rotto il lunotto" , aggiunge l'uomo. "Avrà avuto 8-9 anni, la madre piangeva e abbiamo estratto anche lei. Il bambino diceva che c'era anche il fratellino, ma lui era rimasto schiacciato".

Sul posto giungono i vigili del fuoco di Ancona, le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Osimo. Le operazioni di soccorso e di recupero del corpo del minore dei due fratelli hanno avuto subito inizio, anche se si sono rivelate particolarmente complesse a causa del groviglio di lamiere che si era venuto a formare dopo l'impatto dell'auto con gli alberi e il suo ribaltamento. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre anche l'ultimo degli occupanti del mezzo, ma mentre la madre e il fratello maggiore erano feriti in modo non grave, per il bimbo di 5 anni non c'era ormai più nulla da fare, e il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il suo decesso. Doloranti e sotto choc, i due superstiti sono stati assistiti dai sanitari e quindi trasferiti in ambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Gli inquirenti sono tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente e risalire ai motivi per i quali la donna, che stava viaggiando in direzione Osimo, ha perso improvvisamente il controllo in un tratto rettilineo.