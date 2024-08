San Candido, litiga coi vicini poi spara ai pompieri e ammazza una donna: ora è barricato in casa (armato)

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Prima ha ucciso una donna, poi si è barricato in casa. E con il passare dei minuti ci si interroga sulla possibilità di una seconda vittima: i numerosi spari sentiti nella notte non permettono di escludere altri morti. Sono momenti di terrore a San Candido, in Alto Adige, dove un uomo ha aperto il fuoco contro una signora per poi chiudersi all'interno dello stesso condominio in cui si è consumata la tragedia. E ora bisogna scoprire se si è tolto la vita. La casa non è distante dal commissariato della polizia di Stato nei pressi della strada statale della val Pusteria. È in corso una grande operazione di accerchiamento; a breve è atteso l'intervento del Gis dei carabinieri e delle forze speciali per fare irruzione nell'abitazione.

La zona è circondata dalle forze dell'ordine. Intanto la Protezione Civile del Comune ha chiesto alla cittadinanza " di non lasciare le case fino ad ordine contrario " per motivi di ordine pubblico. L'avviso è stato lanciato, oltre che sui canali social, anche via radio. Stando a quanto riferito dall'Agi, l'uomo avrebbe imbracciato il fucile del padre (ex guardia forestale) e avrebbe poi aperto il fuoco contro una donna. Ora la zona della stazione ferroviaria è isolata: treni e autobus di linea, riporta l'Ansa, non si fermano nel paesino dell'Alta val Pusteria.

Nella serata di ieri - spiega il Corriere del Trentino - i vicini di casa della vittima hanno sentito una lite tra vicini e successivamente un forte odore di gas. L'uomo avrebbe sparato alcuni colpi all'arrivo dei pompieri e, sempre in quel frangente, avrebbe messo nel mirino la donna. Infine si è barricato, armato, in casa. Gli ultimi spari si sono sentiti verso le 4 del mattino: le prossime operazioni delle forze dell'ordine serviranno per verificare anche se l'omicida si sia tolto la vita.

Nelle prossime ore bisognerà inoltre ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio, provando a chiarire le circostanze della vicenda che hanno messo sotto choc la comunità di San Candido: stando alle prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita sulle scale.

Invece non è ancora chiaro se il delitto sia avvenuto in ambito familiare. Ovviamente bisognerà attendere i rilievi del caso e ascoltare eventuali testimoni per tentare di risalire alla causa scatenante. Non viene escluso che possa esserci anche un secondo cadavere.