La maxi rissa poi i colpi di pistola: notte di terrore a Palermo

Ennesimo episodio di violenza giovanile a Palermo, questa volta nella centralissima via Isidoro La Lumia, una traversa di via Libertà. Nella notte si è verificata una maxi rissa con almeno dieci giovani coinvolti. Al culmine della violenta lite un ragazzo ha tirato fuori una pistola e sparato in aria diversi colpi, fortunatamente senza ferire nessuno. Dopo gli spari nella via si è scatenato il panico. Decine di giovani, che fino a poco prima si stavano soltanto divertendo - sono scappati via urlando. L'alterco sarebbe iniziato in via Gaetano Daita, vicino al teatro Politeama.

Cinque bossoli trovati per terra

Immediatamente sul luogo della sparatoria sono arrivate alcune volanti dei carabinieri a seguito di alcune segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere, spaventati dai forti botti sentiti pochi attimi prima. Al momento sono stati rinvenuti cinque bossoli nella strada, ma potrebbero essere di più. Il video della sparatoria e del fuggi fuggi generale è stato pubblicato dall'onorevole Ismaele La Vardera sul suo profilo Instagram, diventando in poche ore virale. "Quello che è accaduto a Palermo - ha dichiarato La Vardera a IlGiornale.it - è l’ennesimo episodio che ci troviamo davanti ad una città non sicura. Il sindaco Lagalla dovrebbe interrogarsi seriamente sul come rendere questa città sicura, è impensabile saper che non si possa fare una passeggiata e trovarsi nel bel mezzo di una sparatoria".

Il racconto di un presente

"Si sono picchiati - ha raccontato alla redazione di PalermoToday un ragazzo che era presente - e dopo un primo round si sono fermati. Si sono spostati in via Isidoro La Lumia e un tizio ha iniziato a sparare. Hanno tirato via a un altro che prima urlava a qualcuno 'Mi devi rispettare' e lo hanno massacrato di botte. A un certo punto è saltata fuori la pistola e ha sparato un colpo in aria prima di scappare" . Sui social in migliaia hanno condannato i giovani partecipanti alla rissa. " Sarebbe potuta finire molto peggio - scrive un utente sotto il video della sparatoria - i colpi sarebbero potuti rimbalzare e qualcuno avrebbe pure potuto rimetterci la pelle. Ma le forze dell'ordine dov'erano?" .

Palermo sempre più violenta

Da alcuni mesi la criminalità giovanile di Palermo è aumentata in maniera spaventosa. Poco più di un mese fa, un ragazzo è stato accoltellato davanti la discoteca Country di viale Olimpo, nel tentativo di proteggere due amiche, importunate da alcuni coetanei. In quell'occasione il giovane ferito aveva riportato delle gravissime ferite alla gola, finendo all'ospedale in prognosi riservata. Anche nel pieno centro storico della città arabo-normanna, furti, rapine e risse fra giovanissimi sono ormai all'ordine del giorno. Comportamenti mai visti prima in quelle zone chic. Fra il mese di settembre e ottobre di quest'anno si sono verificati diversi accoltellamenti e furti di auto.