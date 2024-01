"Ti faccio fare la fine della Cecchettin". Così il romeno minacciava la moglie

Arriva dalla provincia di Padova la notizia di un nuovo caso di violenza sulle donne. Un uomo di nazionalità romena, infatti, si è scagliato con violenza contro la giovane moglie, incurante del fatto che fossero addirittura presenti i figli. A quanto pare non si trattava del primo episodio di aggressione nella coppia e, qualche giorno fa, durante l'ultimo caso, è stato raggiunto il culmine.

L'aggressione e la minaccia choc

Secondo quanto dichiarato da Il Gazzettino, che ha riportato la notizia, il fatto è avvenuto lo scorso 7 gennaio nella casa della coppia, sita a Mestrino nel Padovano. Dopo l'ennesimo scontro, l'uomo, un 31enne romeno, si è scagliato contro la compagna di 27 anni, che da tempo subiva le sue vessazioni. La giovane moglie è stata presa e scaraventata contro le scale, mentre i figli della coppia assistevano alla scena, attoniti e spaventati.

Non solo. Oltre alle botte, pure le minacce. Il 31enne avrebbe infatti urlato alla compagna: "Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin!" . Una minaccia che è stata purtroppo riportata spesso negli ultimi episodi di violenza sulle donne riportati dalla cronaca. Per fortuna, dopo l'ultima aggressione commessa contro la consorte, il romeno è stato fermato. Dopo l'ultimo attacco subito, la donna ha infatti trovato la forza di chiedere aiuto, rivolgendosi alla forze dell'ordine dopo che il compagno si era allontanato.

Ai carabinieri, sopraggiunti sul posto, la vittima ha raccontato tutto. A quanto pare le violenze all'interno delle mura domestiche andavano avanti dal 2019. Per circa 5 anni, dunque, la 27enne ha dovuto sopportare le angherie del marito. Marito che era diventato ancora più furioso con lei, dopo che gli aveva espresso la volontà di separarsi.

Il provvedimento

Accusato di maltrattamenti in famiglia, il 31enne romeno è stato denunciato. Non solo. Come disposto dal giudice per le indagini preliminari di Padova, nel pomeriggio dello scorso 13 gennaio i carabinieri hanno reso effettiva l'ordinanza di allontanamento della coppia. La 27enne è stata trasferita insieme ai figli in una struttura protetta. Quanto all'uomo, per lui è arrivato anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.