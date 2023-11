"Ti faccio fare la fine di Giulia". Minaccia l'ex fidanzata: arrestato

Il rapporto sentimentale si era logorato da tempo, anche perché i suoi atteggiamenti ambigui avevano messo in allarme la fidanzata, la quale aveva deciso di troncare la storia su due piedi. Nonostante ciò, il ragazzo continuava a infastidirla con minacce, molestie e pedinamenti. Angherie continue che hanno spinto la giovane donna a denunciare lo stalker. L'episodio è accaduto ad Aosta e ha avuto il suo epilogo finale nella giornata di ieri. Il 18enne sarebbe andato oltre con le intimidazioni arrivando a dire all'ex compagna in un impeto d'ira: "Ti faccio fare la fine di quella là" , con evidente riferimento a Giulia Cecchettin. A raccontare l'episodio, prima ai genitori e poi alle forze dell'ordine, è stata la stessa giovane donna, terrorizzata dal suo ex. Lo stalker è stato arrestato dai carabinieri di Aosta e adesso è rinchiuso nel carcere di Brissogne in attesa di essere interrogato dai giudici.

La vicenda

Gli inquirenti, ascoltando la testimonianza della ragazza e delle persone a loro vicine, hanno ricostruito i vari passaggi della burrascosa relazione. Maggiorenne lui, minorenne la giovane donna avevano avuto un rapporto turbolento, in alcuni momenti anche violento, tanto da indurre la vittima dei soprusi ad allontanare il suo aguzzino. La decisione della ragazza, però, non ha ottenuto i risultati sperati, dato che il 18enne ha continuato a minacciarla, a pedinarla lungo la strada che conduce alla scuola e a importunarla con diverse scuse alla fermata dell'autobus. Come ultima intimidazione, una frase agghiacciante sulla vicenda di Giulia Cecchettin che ha convinto la minorenne a raccontare tutto ai genitori.

La denuncia