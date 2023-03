Tiktokers in ambulanza per un'inaugurazione: la triste trovata a Napoli

Un’assurda inaugurazione a Napoli con un’ambulanza piena zeppa di tiktokers è diventato in poche ore un caso nazionale. Qualche giorno fa un’ambulanza con le sirene spiegate si sarebbe fermata davanti a un negozio durante la sua inaugurazione. All’interno non c’era nessun ferito, nessun infermiere e nessun medico ma soltanto tiktokers: giovani "stelle dei social" con centinaia di migliaia di followers che vengono pagati per fare questo genere di cose.

Le scene riprese col telefonino

Uno di questi "content creator" sarebbe sceso dal retro dell’ambulanza e avrebbe esclamato con tono sarcastico: “Siamo venuti qua con l’autoambulanza perché ci stava una emergenza”. Le scene immortalate da qualche coraggioso presente hanno fatto il giro dei social in queste ore scatenando l’indignazione generale. In un video pubblicato dallo stesso negozio di abbigliamenti - situato in via Umberto I - si vede ancora meglio l’ambulanza dei tiktokers anche dall’interno. Non ci sono dubbi: quella è una vera ambulanza. Con molta probabilità non si tratta di una ambulanza privata. All’interno c’era persino una barella e una sorta di equipaggio, probabilmente delle normalissime persone con addosso abiti molto simili a quelli di un normale sanitario. In moltissimi pochi minuti prima dell’inaugurazione hanno visto l’ambulanza correre per via Umberto I.

Adesso rischiano guai

Per il nutrito gruppetto di tiktokers e per l’attività che ha organizzato questa bizzarra inaugurazione ci potrebbero essere dei risvolti giudiziari. Sembra infatti che nelle immediate vicinanze di piazza Nicola Amore sia intervenuta la Polizia Locale. Gli agenti avrebbero prima identificato il titolare e poi gli ospiti presenti all’inaugurazione. Nelle prossime ore verrà notificato un verbale per impatto acustico. Sono in corso anche accertamenti sull’ambulanza che non poteva per nessun motivo essere utilizzata per questi scopi e con queste modalità.

I social contro i tiktokers