Tir precipita da viadotto e va a fuoco: l'incidente choc sull'A1

Un tir è precipitato nei pressi del viadotto Marinella (Toscana), sul tratto dell'autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello, in direzione di Bologna. L'autista è morto sul colpo. Stando a quanto trapela, la vittima avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Subito dopo, il mezzo è andato in fiamme. Nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco, per il conducente non c'è stato nulla da fare. La sua identità non è ancora stata accertata.

La dinamica dell'incidente

La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. L'incidente è avvenuto stamattina presto (domenica 26 febbraio) all'altezza del km 274 sull'A1. Il tir, che trasportava frutta e verdura, ha sbandato precipitando in corrispondenza del viadotto Marinella. A seguito del violentissimo impatto, il mezzo si è ribaltato e ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. L'autista è stato trovato all'internto dell'abitacolo privo di vita. Al momento, è bloccata la viabilità sulla SP 107 nei pressi del viadotto Marinella.

Tre incidenti mortali questa settimana

Il 22 febbraio, quattro giorni fa, una donna di 33 anni è morta in un incidente mortale che è avvenuto intorno alle 12.30 sull'A4 Milano-Torino, tra le uscite di Pero e Milano viale Certosa, in direzione Venezia. Da una prima ricostruzione della Polizia stradale di Novara, competente sul tratto, sembra che la donna - alla guida di un Volkswagen Caddy - abbia tamponato violentemente il retro di un autoarticolato, morendo sul colpo. Un altro tragico incidente si è verificato giovedì mattina, lungo la corsia sud dell'A1 del tratto compreso tra Frosinone e Ceprano. Un camionista di cinquant'anni è stato colpito da infarto ma, prima di morire, è riuscito ad accostare il mezzo pesante a lato dell'autostrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone, diverse pattuglie della polizia stradale e personale Ares 118.