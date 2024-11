Tir va a fuoco, panico nella galleria a Torino: i pompieri salvano una famiglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Il camion da un momento all'altro ha preso fuoco, le fiamme in galleria hanno fatto temere il peggio, ma il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che l'incendio si trasformasse in tragedia. Il bollettino è di 7 persone tirate fuori dal pericolo, tra cui un'intera famiglia che adesso è al sicuro. Ora restano la forte paura e un salvataggio da brividi nel tunnel del Cels, tra Exilles e Chiomonte, lungo l'autostrada Torino-Bardonecchia. Dalle prime notizie sembra che tutto sia partito dal surriscaldamento del motore del tir, ma le cause verranno stabilite dopo i rilievi e gli approfondimenti del caso.

Nella notte è immediatamente scattato il piano di emergenza, con diverse squadre dei vigili del fuoco di Susa, Bardonecchia, Borgone e del comando di Torino che sono giunte sul posto dell'accaduto. Inizialmente i soccorritori hanno prestato aiuto alle persone che in quel momento stavano transitando nel tratto della galleria dell'A32: i pompieri sono riusciti a mettere in salvo sia i 2 camionisti a bordo del mezzo pesante sia gli occupanti di un'altra vettura (una famiglia composta da madre, padre e 3 bambini).

Si sono rivelate cruciali anche le nicchie di sicurezza, in cui i coinvolti si sono riparati per poi essere evacuati. Nonostante il tunnel sia stato rapidamente invaso dal fumo, il personale è riuscito a prestare soccorso a tutti; per alcuni è stato necessario il trasporto negli ospedali di Susa e Rivoli, dove sono stati tenuti in osservazione per aver inalato il fumo. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

Lo scenario drammatico è stato dunque scongiurato: il rogo è stato spento e l'area colpita dalle fiamme è stata messa in sicurezza. Ma solo dopo lunghe e faticose ore di lavoro da parte dei Vigili del fuoco. Non a caso è stato necessario disporre la chiusura dell'autostrada del Fréjus, in entrambe le direzioni tra Susa e Oulx, con deviazione del traffico sulla Statale 24. All'alba, spiega La Stampa, la carreggiata verso Torino è stata riaperta al traffico. Invece per il via libera alla circolazione per Bardonecchia bisogna attendere che vengano portate a termine le operazioni per riparare i danni infrastrutturali.

Solo pochi giorni fa, precisamente sabato 26 ottobre, un incidente stradale ha coinvolto un camion carico di frutta: il tir

si è ribaltato nel pomeriggio all'altezza dell'imbocco della galleria di Giaglione; forse il camionista - che viaggiava in direzione Torino - ha perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto scivoloso per la pioggia.