Negoziante accoltellato in pieno centro a Busto Arsizio: caccia al killer

Il titolare di un negozio di articoli da regalo nel centro di Busto Arsizio (Varese) è stato ucciso a coltellate da un uomo che poi si è dato alla fuga. Il grave fatto di sangue è avvenuto poco dopo le 18 in via Milano. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha iniziato le ricerche dell’uomo dal centro storico della cittadina. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di una rapina, anche se al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Sul posto anche il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli.

La vittima è Davide Gorla,

commerciante molto noto, titolare del negozio di oggettistica "Linea continua" che vende penne, articoli di pelletteria da donna, sciarpe e bijoux, oltre a piccoli oggetti di design per la casa.

