Torino, allarme per il rapinatore "strangola anziani"

A Torino è caccia all'uomo, dopo una serie di rapine tentate e messe a segno da un malvivente che sta imperversando in alcuni noti quartieri del capoluogo piemontese: obiettivo privilegiato sono gli anziani, più facili da colpire e da costringere a cedere alla minaccia dello strangolamento.

Il ladro agisce seguendo il medesimo modus operandi, dato che cerca sempre di sorprendere le sue vittime alle spalle stringendo loro una cintura intorno al collo: il terrore di soffocare fa il resto, per cui in genere l'anziano non oppone resistenza e consegna al suo aggressore gioielli o denaro contante.

La tecnica utilizzata dal malvivente sarebbe già stata immortalata in più di un'occasione da alcune videocamere di sorveglianza installate in città, per cui la speranza degi inquirenti è quella di riuscire ad estrapolare delle immagini il più possibile nitide per risalire all'identità del responsabile. Per il momento si sa solo che dovrebbe trattarsi di un uomo di carnagione scura sui quarant'anni d'età.

Sono circa una decina le incursioni effettuate negli ultimi giorni dallo "strangolatore", tanto da far scattare l'allarme e la caccia all'uomo a Torino. Durante la giornata dello scorso venerdì 30 agosto, il ladro ha aggredito una donna di 80 anni in via Ala di Stura, riuscendo a impossessarsi del suo cellulare. Non pago, poco più tardi, ha preso di mira un'altra donna anziana in corso Mortara: come nel caso precedente, l'uomo ha stretto una cintura attorno al collo della vittima per farsi consegnare gioielli e contanti, ma stavolta non è riuscito a mettere a segno il colpo a causa dell'intervento di alcuni passanti intervenuti in difesa della pensionata. Costretto a cedere, il rapinatore è comunque riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

Sabato 31, tuttavia, è tornato ancora una volta in azione, aggredendo un uomo di 86 anni nell'androne di un palazzo in via Montezemolo: anche in questo caso ha stretto una cinghia attorno al collo della vittima, con l'obiettivo di impossessarsi del suo portafoglio, ma è stato messo in fuga da alcuni passanti.

Per nulla intimorito, poco più tardi, è riuscito invece a concludere con esito positivo una rapina ai danni di un uomo di 75 anni, aggredito mentre si trovava al volante della propria auto col finestrino aperto: colto di sorpresa, l'anziano non ha potuto opporre alcuna resistenza e il malvivente è fuggito con la sua