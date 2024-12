Torino, incendio in una portineria: morta una 25enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Torino, in pieno centro città. Nella notte tra lunedì e martedì è scoppiato un incendio nella portineria di un palazzo in corso Vittorio Emanuele 98, all’altezza dell’incrocio con corso Vinzaglio: morta una ragazza di 25 anni, feriti i due genitori, custodi dello stabile. La giovane vittima di origine filippina è rimasta intossicata dal carbonio, secondo le prime informazioni disponibili. La madre e il padre sono stati ricoverati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani. In base a una primissima ricostruzione dei fatti, l’incendio sarebbe scoppiato attorno alle ore 4.00. Secondo i vigili del fuoco, riporta Repubblica, il rogo potrebbe essere stato innescato da un malfunzionamento della canna fumaria, ma non sono escluse ipotesi diverse, come il cortocircuito di un dispositivo elettrico. L’intero palazzo è stato dichiarato inagibile ed è stato evacuato.

Sono in corso indagini congiunte della squadra scientifica della polizia di Stato e del nucleo investigativo antincendi per valutare le cause dell'innesco e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Stesso discorso per le condizioni di salute dei due genitori della vittima, che non sarebbero in pericolo di vita.

Si tratta della seconda tragedia legata a un incendio a Torino nel giro di pochi giorni.

Lo scorso 22 dicembre, a Settimo Torinese, una donna di 50 anni è morta a causa di un rogo nell’appartamento in cui viveva. In base a quanto accertato dalle autorità, alle origine delle fiamme ci sarebbe stata una sigaretta, che avrebbe dato fuoco al materasso e avari suppellettili dell’appartamento.