Torino, nigeriano prova a rapire un bambino

Tanta paura a Torino, dove un cittadino straniero di nazionalità nigeriana ha tentato di portare via un bambino di soli due anni avvicinato in un negozio Bricocenter. Il terribile fatto è stato commentato dal vicepremier Matteo Salvini, che ha ribadito la sua posizione: tolleranza zero nei confronti di simili episodi.

Il tentato rapimento

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, la vicenda si è verificata sabato mattina al Bricocenter di Torino. Un bimbo di due anni si trovava con il papà fra gli scaffali destinati all'esposizione dei prodotti di giardinaggio quando è stato improvvisamente afferrato dal nigeriano. Preso il piccolo, lo straniero è corso fuori dalla struttura, scappando in via Cigna. Per fortuna il padre del bambino si è reso subito conto della situazione, ed è corso dietro all'extracomunitario, riuscendo a raggiungerlo nella zona dei parcheggi. Fra i due ci sarebbe stata una rapida colluttazione, e alla fine il papà è riuscito a salvare il figlio.

In soccorso del padre di famiglia sono arrivati i carabinieri, contattati da alcuni testimoni. I militari hanno cercato di bloccare il rapitore, risultato essere un nigeriano di 46 anni, ma questi ha opposto una strenua resistenza, denudandosi e minacciando i presenti con una bottiglia di vetro. Solo dopo numerosi tentativi gli uomini dell'Arma sono riusciti a disarmare il facinoroso, facendo scattare le manette ai suoi polsi. Il soggetto è stato tradotto dietro le sbarre del carcere con le accuse di tentato sequestro di persona, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito dell'episodio, il bambino è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Torino.

Il commento di Salvini

Sul caso è intervenuto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. " Sabato mattina al Bricocenter di Torino, un nigeriano ha tentato di rapire un bambino di due anni, ma il padre è riuscito a bloccarlo e a strappare il figlio dalle sue braccia dopo una colluttazione. All'arrivo dei carabinieri, l'aggressore, 46enne senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine, ha minacciato i presenti con una bottiglia di vetro prima di essere arrestato.

"Orribile! Come si può arrivare a gesti simili? Nessun tipo di 'tolleranza' per chi ci porta violenza e criminalità in casa, ma un biglietto di sola andata verso il suo Paese. Via!".

Il bambino è stato portato in ospedale per controlli e sta bene", si legge sul post social del vicepremier.