Eggwhitefaccial, il segreto di bellezza di TikTok che tutti provano. Ma è davvero sicuro?

C'è chi le uova le mangia e c'è chi, invece, le utilizza come trattamento di bellezza fai da te. L'ultimo trend diventato virale su TikTok parla proprio dell'uso che le beauty influencer stanno facendo delle uova, in particolare dell'albume, ovvero applicare il bianco d'uovo crudo sul viso come maschera fai-da-te. L'eggwhitefaccial, così è stata soprannominata l'ultima tendenza beauty dilagata in rete, è diventata virale grazie a influencer come Jaime Nicole, ByZareefa e Selina, che hanno mostrato come utilizzare l'albume per creare una maschera peel-off che promette di rassodare la pelle, ridurre i pori e uniformare il tono della cute.

Visualizzazioni e benefici

Il fenomeno eggwhitefaccial non è recente ma continua a imperversare su TikTok grazie alle beauty addicted, che con i loro video ottengono centinaia di migliaia di visualizzazioni. Basti pensare che byzareefa, influencer indiana da un milione di follower su TikTok, ha girato due video a distanza di un anno l'uno dall'altra sul trend dell'albume e l'interesse del pubblico è raddoppiato nel 2025 rispetto all'anno precedente. Ma perché si parla di fenomeno virale e quali sono i benefici della maschera all'albume crudo?

Secondo i sostenitori di questa tendenza l'albumina, una proteina contenuta nel bianco d'uovo, offre un effetto tensore temporaneo sulla pelle e contribuisce a donare una sensazione di pelle più compatta e levigata. Alcuni utenti riportano anche una notevole riduzione della visibilità dei pori e un miglioramento dell'elasticità cutanea. Ad alimentare l'entusiasmo attorno a questa maschera fai da te sono state le influencer, che con i loro tiktok hanno attirato l'attenzione. Eppure i rischi superano i benefici.

Rischi e controindicazioni

Nonostante la popolarità del trend gli esperti sconsigliano l'uso del bianco d'uovo crudo sulla pelle per diversi motivi. Il primo riguarda le possibili allergie, ovvero reazioni cutanee come prurito, arrossamenti o orticaria; il secondo riguarda invece le infezioni che possono sopraggiungere. Tra le più pericolose c'è la contaminazione da Salmonella, che può entrare nel corpo attraverso piccole ferite o contatto accidentale con la bocca.

Non è mai consigliabile applicare cibo crudo sulla pelle soprattutto se si ha la pelle sensibile, irritata o con ferite aperte (come quelle causate dall'acne), perché c'è sempre il rischio di infezioni"

Sui rischi che si possono correre il dottore Adil Sheraz, specialista in malattie della pelle, ha dichiarato al The Sun: ". Sebbene l'eggwhitefaccial possa sembrare una soluzione economica e naturale per migliorare l'aspetto della cute, i rischi associati all'uso di uova crude sulla pelle superano i potenziali benefici.