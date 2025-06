Giulia Tramontano, al via il processo d’appello. Impagnatiello punta a ridurre la pena

Il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa nel maggio 2023 incinta a 29 anni dal fidanzato, non smette di indignare. E all’alba dell’udienza di oggi, che rappresenta il secondo grado di giudizio nel processo ad Alessandro Impagnatiello, 32enne reo confesso, sono tanti a chiedersi se otterrà un riduzione della condanna. Con la sua avvocata, Giulia Geradini, che lo ha difeso anche in primo grado, chiederà alla corte d’assise d’appello di Milano di fare cadere le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, nonché che gli vengano concesse le attenuanti generiche. Lo scopo è ottenere così una modifica della condanna: dall’ergastolo inflitto dalla corte d’assise (presidente Antonella Bertoja) a 30 anni di carcere.

All’udienza di oggi sono presenti moltissimi giornalisti, con taccuini e telecamere. Si attende la famiglia di Giulia, parte civile con i legali Giovanni Cacciapuoti e Daniele Cacciapuoti: la madre Loredana, il papà Franco e i fratelli Mario e Chiara, quest’ultima autrice di un libro sulla storia della sorella. "Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata, ai quali hai donato la tua infinita dolcezza, gentilezza e bellezza" sono le parole del papà accompagnate da una foto in primo piano al mare della ventiseienne. "Cinque per sempre. Proprio così per sempre. Oggi più che mai" è, invece, ha postato la madre insieme a un ritratto di famiglia.

L’apertura dell’udienza spetta alla giudice a latere della corte d’assise d’appello milanese, che leggerà una relazione sul primo grado di giudizio, e l’atto d’appello della difesa dell’uomo. La sostituta pg Maria Pia Gualtieri dovrebbe chiedere la conferma dell'ergastolo. Era il 27 maggio 2023 quando Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, fu uccisa da Impagnatiello nella sua casa di Senago, nel milanese, con 37 coltellate. Il compagno - secondo l’inchiesta della pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Maria Letizia Mannella con la squadra omicidi del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano - cercò di ucciderla non appena scoperto che aspettava un bambino e che voleva tenerlo, somministrandole per mesi del veleno per topi.

Il femminicidio è avvenuto nella serata del 27 maggio 2023, dopo che Giulia aveva incontrato una donna con cui Impagnatiello aveva una relazione. La 29enne era tornata nella casa in cui vivevano per discutere e forse mettere fine alla relazione con Impagnatiello.

Secondo gli esperti che hanno redatto una perizia psichiatrica sull’imputato, l’allora 30enne, che era capace di intendere e di volere, uccise anche per via della sua personalità che rivela “una intolleranza alla perdita affettiva, intesa qui come ferita narcisistica per l'abbandono vissuto come una offesa ed al contempo come una umiliazione”.