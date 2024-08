Tragedia ad Acquasanta Terme: bimbo di 4 anni morto schiacciato sotto un contenitore

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma a Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), dove un bimbo di soli quattro anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un pesante contenitore contenente del materiale ferroso. Purtroppo, nonostante l'arrivo dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per il piccolo, deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

La tragedia

A perdere la vita è Davide Marcozzi, che avrebbe dovuto compiere quattro anni fra poche settimane. Questa mattina, intorno alle 10.00, il bimbo si trovava insieme al suo papà nel garage della casa di famiglia, nel piccolo comune di Acquasanta Terme, nella frazione Ficciano, quando è accaduto l'impensabile. In un momento in cui il padre si trovava un po' più distante da lui, il bambino avrebbe afferrato un contenitore posto sopra a uno scaffale e lo avrebbe tirato verso di sé. Purtroppo la cassa era molto pesante, perché conteneva del materiale ferroso, e non ha lasciato scampo al piccolo, rimasto schiacciato.

Compreso l'accaduto, il padre ha contatto immediatamente contattato i soccorsi, richiedendo il loro intervento. L'allarme è scattato intorno alle 10.00 e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 del Potes di Acquasanta, accompagnati anche da un'ambulanza inviata dall'ospedale Mazzoni. Attivato anche l'elisoccorso. Il bimbo è stato subito sottoposto a manovre rianimatorie, ma non è stato possibile fare nulla per lui. Dopo quasi due ore di tentativi, è stato infine dichiarato il decesso.

A quel punto sono stati contattati i carabinieri della stazione locale, così come è stata informata la procura. Il pm Gabriele Quaranta ha raggiunto l'abitazione mentre venivano eseguiti i rilievi.

L'incidente domestico

Agli inquirenti è parso subito chiaro che si tratta di un grave incidente domestico, anche se le autorità indagheranno per ricostruire le dinamiche della terribile vicenda. Alessandro e Giuliana Caucci, i genitori del piccolo Davide, sono sconvolti. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi impotenti del papà, che ha visto la scena ma non è potuto intervenire, perché tutto si è svolto troppo rapidamente.

A quanto pare Davide è morto perché la pesantissima cassa che lo ha travolto è riuscita a sfondargli il piccolo torace, non lasciandogli scampo.