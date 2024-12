Alto Adige, escursionista muore travolto da una valanga

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia questa mattina in Alto Adige, dove un escursionista ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita.

Secondo quanto riferito sino ad ora, il dramma è avvenuto intorno alle 13.00 di stamani - martedì 24 dicembre - a passo Stalle, in Alto Adige. Stando alla ricostruzione, l’escursionista stava partecipando a una gita e non indossava l'Arva, quel dispositivo che permette ai soccorsi di rintracciare coloro che si trovano sotto la neve. Può darsi che il percorso dell'escursione fosse stato considerato facile e sicuro. Purtroppo le cose si sono rivelate differenti.

Mentre l'uomo saliva a piedi insieme al gruppo lungo il sentiero che conduce al valico italo-austriaco, a ben 2.052 metri di quota, si è verificata la valanga. Una slavina si è staccata all'altezza di val Pusteria e, per quanto piccola, ha travolto l'escursionista. L'allarme è stato lanciato immediatamente. Ancora sotto choc, gli altri escursionisti hanno contattato i soccorsi, chiedendo il loro intervento. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ed è stato inviato un elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, da quale si sono calati gli uomini del soccorso alpino.

I soccorritori hanno avuto necessità di usare delle sonde per trovare l'uomo, poiché questo non era munito dell'Arva. Una volta estratto dalla neve, l'escursionista è stato sottoposto alle manovre di rianimazione cardio-polmonare, che tuttavia si sono rivelate inutili. A raggiungere la zona anche un medico, arrivato a bordo dell'elicottero Pelikan 1, ma anche in questo caso non c'è stato nulla da fare. Si è solo potuto constatare il decesso.

Attualmente la zona è soggetta ad allerta valanghe per via del forte evento. Stiamo parlando di allerte che vanno dal 3° al 5° livello. Si sono registrati anche importanti cumuli di neve. A Punta di Dan, a 2808 metri di quota, la stazione meteo ha rilevato raffiche di 146 km/h.

Venti forti anche a Molini di Tures, con raffiche intorno agli 80 km/h.

A passo Stalle, dove si è verificata la tragedia, si sono presentati anche gli uomini della guardia di finanza per effettuare i doverosi rilievi.