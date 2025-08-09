Autostrada Brebemi, 19enne travolta e uccisa dopo incidente: fermato 20enne positivo ai test droga

Tragedia nella serata di ieri sull'autostrada A35 Brebemi, dove una ragazza di soli 19 anni ha perso la vita dopo essere uscita dall'auto a seguito di un incidente. La giovane, Sofia Galante originaria di Travagliato, è stata travolta da un'altra vettura e non ha avuto scampo. Gli inquirenti stanno già lavorando per ricostruire le dinamiche della triste vicenda, e sarebbero già arrivati a un responsabile.

Stando alle notizie trasmesse fino ad ora, il terribile episodio si è verificato nella serata di venerdì 8 agosto. Sofia viaggiava come passeggera a bordo di un'automobile sull'autostrada A35 Brebemi, percorrendo il tratto tra Travagliato Ovest e Travagliato Est, direzione Brescia. Durante un sorpasso si è verificato un violento tamponamento, tanto che è stato necessario fermarsi. Ci sono infatti stati dei feriti, almeno tre. La giovane è scesa del veicolo, finendo nella corsia centrale, e un istante dopo un'altra auto è passata di corsa, travolgendola.



L'allarme è scattato intorno alle ore 21.00, con la telefonata ricevuta dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare per la 19enne. Gli operatori sanitari del 118 hanno fatto il possibile per rianimare la vittima, ma alla fine hanno solo potuto constatare il decesso. Le ferite della giovane erano troppo gravi. I sanitari si sono occupati anche delle altre persone ferite, fra cui un altro 19enne. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale, che hanno chiuso la strada per consentire i rilievi.

Inizialmente si è pensato che a causare l'investimento fosse stata la scarsa visibilità, essendo notte. Adesso sono emersi altri dettagli.

Le forze dell'ordine hannoun 20enne che sarebbe stato alla guida dell'auto che ha investito Sofia. Il ragazzo, originario dell'ovest bresciano, è risultato positivo durante i test tossicologici. Al momento si trova in stato di fermo con l'accusa di omicidio stradale.