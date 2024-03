Tragedia a Chioggia, incendio in casa: sterminata una famiglia di 3 persone

Ascolta ora: "Tragedia a Chioggia, incendio in casa: sterminata una famiglia di 3 persone"

Tragedia questa notte a Chioggia (Venezia), dove i tre membri di una famiglia hanno perso la vita in un devastante incendio. Il rogo si è sviluppato all'interno dell'abitazione e non ha lasciato scampo. A quanto pare le persone che si trovavano in casa, i coniugi e un figlio, sono morti soffocati dal fumo. Sul caso indagano adesso gli inquirenti.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, il dramma è avvenuto nella notte fra sabato 23 e domenica 24 marzo, passata la mezzanotte. L'incendio si è sviluppato al piano terra dell'abitazione sita a Sottomarina di Chioggia, in via Roma 1442, a poca distanza dalla chiesa di San Martino. A quanto pare sono stati alcuni passanti, allarmati dal fumo, a dare l'allarme. Compresa la situazione, infatti, alcuni giovani che si trovavano in strada hanno contattato i soccorsi e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con ben 7 automezzi e 18 soccorritori, arrivati dalle centrali di Chioggia, Cavarzere e Mestre.

In poco tempo i pompieri hanno individuato il nucleo del rogo, che si era sviluppato in un locale del piano terra. Le fiamme sono state domate, ma a quel punto, ormai, l'intera abitazione era satura di fumo. Una volta entrati, i soccorritori hanno trovato i tre membri della famiglia ormai senza vita. Non è purtroppo stato possibile fare nulla, si è soltanto constatato il decesso. A quanto pare le vittime sono morte soffocate dal fumo, probabilmente nel sonno.

All'alba di stamani i lavori di bonifica erano ancora in corso. L'abitazione è stata quindi posta sotto sequestro e le autorità locali dovranno occuparsi di condurre le doverose indagini per cercare di capire che cosa abbia portato alla tragedia. Al momento, infatti, non si sa che cosa abbia innescato il terribile incendio.

Le vittime

A perdere la vita sono stati Gianni Boscolo Scarmanati, di 64 anni, la moglie Luisella Veronese, di 59 anni, e il figlio Davide, di 27 anni. Tutti e tre dormivano al piano di sopra quando è scoppiato il rogo. Secondo gli inquirenti è molto probabile che i tre non si siano accorti di nulla e che siano morti a causa del fumo mentre stavano riposando.

La vicenda riporta chiaramente al terribile episodio avvenuto alcuni giorni fa a Bologna, dove a perdere la vita è stata una mamma con i suoi tre bambini.

Ancora una volta, una famiglia distrutta da un incendio scoppiato in casa.