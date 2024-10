Tragedia a Fonni, auto giù nella scarpata, morti quattro ragazzi giovanissimi

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma a Fonni, in provincia di Nuoro, dove un terribile incidente stradale ha causato la morte di quattro giovani ragazzi. Il più grande aveva 22 anni. La comunità si stringe intorno alle famiglie, devastate dalla perdita, e ora si indaga per cercare di ricostruire le dinamiche che hanno portato a questa immane tragedia.

L'incidente mortale

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il fatto si è verificato nel corso della giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre. I ragazzi si trovavano a bordo di una Fiat Punto rossa e stavano procedendo sulla provinciale 69, alla periferia del paese, quando si è verificato l'incidente che non ha lasciato loro scampo. Sembra che a un certo punto del percorso chi si trovava alla guida abbia perso il controllo della vettura mentre stava compiendo una curva: la Fiat si è ribaltata più volte, finendo in una scarpata e sbalzando fuori dall'abitacolo i quattro giovani. Nessuno di loro, purtroppo, si è salvato.

Non vedendoli tornare, nel pomeriggio i genitori hanno dato l'allarme e sono immediatamente partite le ricerche. Poi la drammatica scoperta, intorno alle 23.50, quando l'auto è stata rinvenuta nella scarpata. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, gli operatori sanitari del 118, accorsi in squadre, e i carabinieri della compagnia locale. Per i quattro ragazzi non è stato possibile fare nulla. A quanto pare sono morti sul colpo.

Restano ora da comprendere le dinamiche dell'incidente. Cosa può essere accaduto? Perché la vettura ha perso il controllo? Il tratto di strada in cui stavano passando i ragazzi, fra l'altro, non avrebbe avuto il guard rail. Gli inquirenti hanno già aperto le indagini.

Chi sono le vittime

Si chiamavano Michele Coinu (21 anni), Marco Innocenti (18 anni), Michele Soddu (22 anni) e Lorenzo Figus (17 anni). Dei ragazzi semplici, molto amici, e uniti dalla grande passione per i cavalli, come si evince dal profilo Instagram di Lorenzo Figus. Per Fonni si tratta di una tragedia immane. Al momento del ritrovamento erano presenti due amici dei ragazzi, Giovanni (22 anni) e Tomaso (20 anni), entrambi attoniti, sconvolti e in lacrime. Secondo prime indiscrezioni, poteva esserci Michele Coinu alla guida della Fiat Punto rossa, ma tutto è ancora da verificare.

"Quattro ragazzi bravissimi.

Lavoravano tutti e quattro nel caseificio-salumificio del paese di proprietà di Massimiliano Meloni, marito della sindaca Daniela Falconi", hanno raccontato alcuni residenti a La Nuova Sardegna.