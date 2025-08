Il salto nel vuoto poi lo schianto a 200 km/h: cos'è successo al turista in Alto Adige

È arrivata purtroppo la notizia di un nuovo incidente mortale avvenuto in montagna: un turista cinese di 25 anni ha infatti perso la vita dopo essersi lanciato nella zona di Piz da Lech con una tuta alare. Per il giovane, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, l'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 agosto. La vittima, un 25enne cinese in vacanza in Italia, si è lanciato da Piz da Lech, proprio sopra Colfosco, in Alto Adige, per fare base jumping. Insieme a lui si trovava anche un amico. Il giovane indossava la tuta alare, ma qualcosa deve essere andato storto, impedendogli di atterrare. A chiedere aiuto è stato proprio l'amico che, una volta toccata terra, si è reso conto che il compagno non era con lui, e che non arrivava. Da qui la chiamata ai soccorsi, inoltrata intorno alle 13.45.

A raggiungere il posto la squadra del Soccorso Alpino Alta Badia, che sono poi stati assistiti dai colleghi dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. A quanto pare il 25enne non è riuscito ad atterrare e il suo corpo si è schiantato contro una parete, non lasciandogli scampo. Dal momento che si trattava di una zona molto impervia, i soccorritori si sono dovuti calare con una corda dall'elicottero per oltre 110 metri. Una volta raggiunta la salma, questa è stata poi recuperata e portata all'interno dell'elicottero.

Il cadavere si trova a Colfosco, come disposto dal nullaosta del magistrato richiesto dalla guardia di finanza.

Sarà adesso compito degli inquirenti risalire all'esatta dinamica della vicenda, e comprendere che cosa abbia provocato il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto il giovane turista.