Tragedia nel Materano, auto con 10 persone a bordo si schianta contro un camion: 4 morti

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi - sabato 4 ottobre - a Scanzano Jonico (Matera); un'auto con a bordo dieci persone si è scontrata con un camion, causando la morte di quattro persone e il ferimento di sei. Le autorità stanno indagando per ricostruire le esatte dinamiche dello schianto.

Stando a quanto ricostruito sino ad ora, il fatto si è verificato intorno 14.20, all'altezza del chilometro 121 (SS598) della Fondovalle dell'Agri. Una Renault Scenic di colore grigio, collaudata per sette posti, stava procedendo lungo la strada, quando è improvvisamente andata a impattare contro un camion, un Iveco Eurostar. Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l'incidente. Bisogna però riferire che a bordo del mezzo si trovavano non sette, ma ben dieci passeggeri.

Lo scontro è stato terribile, e purtroppo quattro persone sono rimaste uccise. Si tratta di soggetti di nazionalità pakistana. Quanto agli altri sei viaggiatori, hanno tutti riportato ferite. Due, in particolare, sono stati giudicati gravi.

Subito dopo l'incidente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Matera e gli agenti della polizia di Stato.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, alcuni uomini di Anas hanno provveduto a chiudere la strada al traffico, in entrambe le direzioni.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire alle eventuali responsabilità.